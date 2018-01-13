Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2018
  • 09
  • :
  • 14
Все области
-5º Туман
днем 0º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Житель Кокшетау получил сильнейший удар током, взобравшись на крышу электровоза12.01.2018
  • Фото: www.ktk.kz
Происшествия  09:48

Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - Житель Кокшетау пытался прокатиться на крыше электровоза и получил сильнейший удар током - 29 тыс. вольт. Он остался жив, но его состояние медики оценивают как тяжелое, передает Kazakhstan Today.

25-летнему парню понадобилось срочно добраться до Астаны, но денег на поездку не оказалось. Тогда он решил путешествовать "зайцем". Взобрался на крышу поезда, но уехать далеко не смог. На станции Кокшетау отчаянный безбилетник получил удар током мощностью 29 тыс. вольт. С термическими ожогами 45% тела его доставили в больницу. Лечиться, говорят врачи, теперь придется долго, сообщил канал КТК.

"По состоянию тяжести находится в реанимационном отделении. Состояние как тяжелое оценивается, будем смотреть в динамике", - прокомментировал врач-травматолог Акмолинской областной больницы Ельдос Кайыржанов.
Просмотров: 5929
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
12.01.2018   17:42
Спасатели вызволили из перемета на трассе в Костанайской области скорую помощь с ребенком-пациентом
12.01.2018   16:48
В Северном Казахстане найдено тело молодого учителя, заблудившегося во время бурана
12.01.2018   15:48
Госпитализированный во время бурана в Астане мужчина находится в реанимации
12.01.2018   13:57
В горах Алматинской области сошли лавины
12.01.2018   13:32
За прошедшие сутки в медицинские учреждения Астаны с ушибами и травмами обратилось около 80 человек
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today