Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - Житель Кокшетау пытался прокатиться на крыше электровоза и получил сильнейший удар током - 29 тыс. вольт. Он остался жив, но его состояние медики оценивают как тяжелое, передает Kazakhstan Today.

25-летнему парню понадобилось срочно добраться до Астаны, но денег на поездку не оказалось. Тогда он решил путешествовать "зайцем". Взобрался на крышу поезда, но уехать далеко не смог. На станции Кокшетау отчаянный безбилетник получил удар током мощностью 29 тыс. вольт. С термическими ожогами 45% тела его доставили в больницу. Лечиться, говорят врачи, теперь придется долго, сообщил канал КТК .

"По состоянию тяжести находится в реанимационном отделении. Состояние как тяжелое оценивается, будем смотреть в динамике", - прокомментировал врач-травматолог Акмолинской областной больницы Ельдос Кайыржанов.

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