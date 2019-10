Минздрав США дал название болезни, которая поражает курильщиков вейпов

Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - 11 октября центры по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США (CDC) сообщили о присвоении имени болезни, которая поражает курильщиков электронных сигарет, передает Kazakhstan Today.

Болезнь получила название EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), что переводится как "травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом", пишет News.mail.ru.

По информации CDC, зарегистрировано 1299 случаев болезни в 49 штатах, от нее уже погибли 26 человек.

Медикам рекомендовали проявлять повышенное внимание к болезни в период сезонного обострения гриппа и других респираторных инфекций. В CDC отметили, что их симптомы очень похожи на EVALI.

Повторная госпитализация пациентов, которые уже проходили лечение от EVALI, по оценке CDC, вызвана несколькими причинами. Во-первых, легкие пациентов остаются ослабленными после лечения из-за применения кортикостероидов.

Во-вторых, больной продолжает курить электронные сигареты после выписки.

Пульмонолог Борис Сагалович рассказал RTVI, что болезнь легких могут вызывать нелегальные смеси с содержанием каннабиса, которые курильщики покупают на черных рынках, так как это дешевле. Он отметил, что причина заболевания может крыться в масле витамина Е.

Это масло нагревается, превращается в пар и оседает в легких. Потом, когда оно охлаждается в легких, становится маслом. Не паром, а маслом. И оттуда не выходит. Это вызывает воспалительный процесс и сильное воспаление легких. Это то, что мы пока знаем. Но это далеко не все.

В 2018 году управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подсчитало, что около 3,6 млн учеников средних и старших школ курят электронные сигареты. Опрос, который ведомство провело в 2013-2014 годах, показал, что большинство заинтересовалось электронными сигаретами в первую очередь из-за ароматов.

В августе департамент здравоохранения другого штата на Среднем Западе - Иллинойса - зафиксировал первую смерть из-за болезни, связанной с курением электронных сигарет. А первый запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет вступил в силу 5 сентября в Мичигане.

За запрет электронных сигарет активно выступает администрация президента США Дональда Трампа. Так, его супруга Мелания Трамп написала 12 сентября твит, в котором призвала поддержать запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет, если они не одобрены FDA. В то же время власти Индии уже запретили производство, импорт и продажу электронных сигарет на территории страны. Нарушителям грозит тюремный срок до трех лет.

