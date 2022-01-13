Исполнять обязанности главного санитарного врача Алматы будет Садвакас Байгабулов

НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому медицинским работникам будет осуществляться доплата за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

- Доплаты будут установлены при высоком риске. Они положена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров.

- Среднем риске. Это распространяется на работников лабораторий, специалистов санэпидслужбы, специалистов лаборатории и лаборантов.

- Доплаты также будут установлены при низком риске. Эта норма касается врачей, среднего и младшего медперсонала провизорных стационаров; врачей, среднего и младшего медицинского персонала военно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов; а также врачей, фельдшеров и водителей скорой медпомощи, работников приемных отделений экстренных стационаров.

Республиканская бюджетная комиссия выделила дополнительные средства в сумме 14 млрд тенге, которые доведены до субъектов здравоохранения.

При этом оплата данной доплаты врачам, фельдшерам и водителям скорой медицинской помощи производится за фактически отработанную смену при наличии одного и более вызовов к пациенту (пациентам) с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

В Минздраве отметили, что предыдущие надбавки за работу в противоэпидемических мероприятиях, выплачиваемые до 1 октября 2021 года, являлись временными выплатами, тогда как в новых подходах новые доплаты внесены в основную часть заработной платы работника и являются постоянными.