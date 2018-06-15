Лучшие работники здравоохранения получили премии акима Карагандинской области

Караганда. 15 июня. Kazakhstan Today - В Караганде в преддверии Дня медицинского работника прошла торжественная церемония и награждение лучших работников сферы, передает Kazakhstan Today.

В этом году премией акима области награждены восемь лучших специалистов региона, сообщили в пресс-службе акима.

"Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя медицине. Это самая сложная из наук, самое благородное из искусств и самая продвинутая отрасль в нашей Карагандинской области. Радует то, что наши врачи первыми в стране осваивают цифровые технологии. Со всех регионов страны приезжают к нам посмотреть, как это работает в жизни", - сказал в ходе церемонии заместитель акима области Жандос Абишев.

Он подчеркнул, "за спасёнными жизнями стоят не только профессионалы своего дела, а люди с большим сердцем".

По информации пресс-службы, в этом году лауреатами премии акима области стали: в номинации "Лучший терапевт" - врач-эндокринолог КГП "Поликлиника гСатпаева" Артур Толегенов. Лучшим врачом общей практики признана заведующая Центром семейного здоровья поселка Новодолинский Венера Камалова, лучшим средним медицинским работником - медицинская сестра Областной детской клинической больницы Светлана Вавилина. Лучший акушер-гинеколог в Карагандинской области - заведующая акушерско-физиологическим отделением КГП "Областная клиническая больница" Жанара Жарова, лучший педиатр - заведующая инфекционным отделением КГП "Центральная больница Жезказгана" Жумакул Маканова, лучший хирург - доцент кафедры хирургических дисциплин КГМУ, кандидат медицинских наук, хирург-уролог Серик Жунусов. В номинации "Лучший организатор здравоохранения" премии акимат удостоился директор КГП "Центральная больница города Абая" Маратбек Жумакаев.

Каждый из лауреатов получил по 200 тыс. тенге, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, специальной премией "За верность профессии" в размере 600 тыс. тенге удостоена врач-неонатолог Областной детской клинической больницы Светлана Курганская.

Как рассказали в пресс-службе, праздник продолжил концерт с участием казахстанских звёзд. Перед медиками выступили известные эстрадные и оперные певцы Толкын Забирова, Алишер Каримов, Зарина Алтынбаева, лучший юный голос Казахстана Мухаммедали Жугунусов.

День медицинского работника в Казахстане отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Премия акима Карагандинской области работникам здравоохранения была учреждена в 2006 году.

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