Программа "Миссия добро" по обмену опытом между казахстанскими и российскими медиками прошла в трех областях Казахстана
Фото: Россотрудничество
Алматы. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В трех областях Казахстана - Алматинской, Абайской и Жетысу в течение десяти дней проходили семинары и практические занятия Международной волонтерской программы "Миссия добро".
Программа ежегодно реализуется Россотрудничеством и ассоциацией "Добро.РФ". В Казахстане обмен опытом российских и казахстанских специалистов поддержала Национальная медицинская ассоциация. Послом программы в этом году выступила врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Иркутского городского перинатального центра имени Малиновского, главный внештатный специалист Минздрава РФ по неонатологии в Сибирском федеральном округе Светлана Ионушене.
Вместе с представительством Россотрудничества мы активно участвуем в программе "Миссия добро". В этот раз в центре внимания был развивающий уход за недоношенными детьми. Охрана материнства и детства - самый важный индикатор жизни в любой стране. И в Казахстане правительство уделяет этому особое внимание. Светлана Ионушене - признанный эксперт в области выхаживания недоношенных новорожденных, известный за рубежом, это человек, для которого профессия - дело всей жизни. Уверена, что эта встреча укрепила наше сотрудничество в сфере охраны материнства и детства. Мы не просто делились опытом, мы учились друг у друга. Каждая страна имеет свои уникальные подходы, решения, и когда мы объединяем усилия, получаем самый важный результат - здоровье ребенка", - сказала президент Национальной медицинской ассоциации РК Салтанат Мамырбекова.
В городе Есике встреча коллег прошла в многопрофильной межрайонной больнице, в Талдыкоргане и Семее - в областных перинатальных центрах. Для врачей и медицинских сестер неонатального профиля были организованы семинары и лекции по важнейшим направлениям их работы - уходу за недоношенными малышами.
Но самое главное, отметили организаторы, это практические занятия, на которых были опробованы новые и уже проверенные техники кормления и купания, обсуждалось значение физического контакта родителей с их малышом и многое другое.
Прежде всего, это был обмен опытом специалистов-неонатологов России и Казахстана. Любой роддом, перинатальный центр - это родовспомогательное учреждение, где происходит самое счастливое событие для любой семьи - рождение ребенка. И мы с коллегами обсуждали семейно-ориентированные стратегии в выхаживании недоношенных малышей. Ведь для того, чтобы дети росли, поправлялись, развивались, рядом должна быть семья, мама и папа, прежде всего, которые понимают, как они могут помочь малышу. Поэтому задачи форума состояли в знакомстве с опытом, обмене практиками выхаживания недоношенных детей, обсуждении семейно-ориентированных стратегий и их реализации, возможности улучшения технологий. В неонатологии очень много деталей, нюансов, которые нужно постоянно обсуждать. Все эти дни было очень много общения с коллегами. В Казахстане, как я увидела, очень много усилий вкладывается в развитие этих направлений медицины, очень заинтересованные доктора, очень грамотные медсестры! И мы вместе обсуждали сложных пациентов, прямо в палатах разбирали детали вместе с родителями.", - рассказала Светлана Ионушене.
Она также подчеркнула, что обычно обмен опытом в медицине на семинарах, конференциях предполагает участие врачей, в то время как с родителями и с самим ребенком больше общается средний медперсонал - медсестры, медбратья. Когда такие мероприятия направлены именно на теоретическое и практическое обучение среднего медицинского персонала, это дает ошеломительный эффект.