В Казахстане изменят принцип лечения людей с ВИЧ и ожидают прекращения распространения инфекции среди населения

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане изменят принцип лечения людей с ВИЧ, что, как ожидается, поможет в прекращении распространения инфекции среди населения. Об этом сегодня на брифинге РСК сообщил генеральный директор Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД Минздрава РК Бауыржан Байсеркин, передает корреспондент агентства.

Как сообщил Байсеркин, по рекомендациям ВОЗ, Казахстан в 2019 году переходит на принцип лечения "Тестируй и лечи". Антиретровирусная терапия будет назначаться всем выявленным при тестировании ВИЧ-инфицированным, независимо от клинических показаний пациентов. Эта мера является профилактической. В результате специалисты ожидают прекращения дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции среди населения.

Также гендиректор Центра СПИД напомнил, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) ежегодно проводит рейтинговую оценку Глобального индекса конкурентоспособности стран по ряду показателей, два из которых по ВИЧ-инфекции: распространённость ВИЧ-инфекции среди людей в возрастной группе 15-49 лет и влияние ВИЧ-инфекции на бизнес. "По результатам последнего опроса ВЭФ 2017 года Республика Казахстан находится на 57-м месте и на 4 позиции ниже, чем в предыдущем году", - отметил он.

По словам Байсеркина, Казахстан относится к группе стран с низким уровнем распространённости ВИЧ-инфекции (0,2%). В 2017 году темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции снизились в три раза. За последние десять лет смертность людей с ВИЧ сократилась в 2,6 раза. В 4 раза сократился уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

По материалам РСК, в ходе брифинга также было отмечено, что распространенность ВИЧ-инфекции в Алматы составляет 0,21% среди всех возрастных групп и характеризуется концентрированной стадией развития эпидемии. При этом на возрастную группу от 19 до 49 лет приходится более 90% всех выявленных случаев. Основным путем передачи в настоящее время является половой: удельный вес передачи инфекции при незащищенных половых контактах составляет 70%. В то де время, благодаря проводимым профилактическим мероприятиям среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, удалось добиться снижения регистрации случаев ВИЧ-инфекции в этой группе с более чем 92% в 2006 году до 28% в 2017 году.

На 1 января 2018 года в Алматы было зарегистрировано 5425 случаев ВИЧ-инфекции, из них более 30% пациентов прибыли из других регионов Казахстана. На диспансерном учете состоит более 2500 человек, которые получают бесплатную амбулаторно-поликлиническую и стационар-замещающую помощь. Кроме того, все пациенты имеют доступ к бесплатной антиретровирусной терапии. Все жители города могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в поликлиниках, а также в центре СПИД на анонимной основе.

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