Всестороннее взаимодействие и двусторонние визиты: Казахстан и Чехия определили направления сотрудничества
Стороны с удовлетворением отметили позитивную динамику взаимных контактов на различных уровнях
Прага. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Бакыт Дюсенбаев и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе встречи обсудили перспективы дальнейшего развития всестороннего взаимодействия, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Стороны с удовлетворением отметили позитивную динамику взаимных контактов на различных уровнях, поступательный рост товарооборота, а также активный обмен в культурно-гуманитарной и академической сферах. Отдельное внимание было уделено проектам в энергетической, транспортно-логистической и машиностроительной отраслях", - говорится в сообщении.
Дипломаты также обменялись мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.
Ранее Казахско-китайское сотрудничество обсудили в Пекине.
новости по теме
04.12.2025, 11:27 3596
Развитие экспертного и медийного сотрудничества между Казахстаном и Германией обсудили на заседании Берлинского Евразийского клуба
Фото: МИД РК
Берлин. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Германии состоялось 45-е заседание Берлинского Евразийского клуба (БЕК) на тему "Диалог и доверие: медиа- и экспертная коммуникация по Казахстану", в котором приняли участие представители политических и деловых кругов, экспертные сообщества, общественные организации, а также казахстанские и немецкие СМИ, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В ходе заседания обсуждались вопросы укрепления доверия, расширения экспертного взаимодействия и повышения качества коммуникаций между Казахстаном и Германией, а также возрастающий интерес европейской стороны к политическим и социально-экономическим преобразованиям, реализуемым в девятой по величине стране в мире.
Выступивший с приветственным словом заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов подчеркнул, что в Казахстане за последние годы была осуществлена комплексная трансформация системы государственного управления, проведены значительные политические и социально-экономические реформы, способствовавшие повышению доверия как внутри страны, так и со стороны международного сообщества. Он отметил, что Казахстан последовательно укрепляет свою роль активного и ответственного участника международной повестки, открытого к конструктивному диалогу и взаимодействию.
Депутат бундестага, председатель парламентской группы "Германия - Центральная Азия" Кристиан Гёрке в своей речи отметил, что укрепление профессиональных и экспертных контактов способствует дальнейшему развитию доверия и расширению возможностей сотрудничества между двумя странами.
С основным докладом выступил известный журналист и основатель медиаплатформы diplo.news Эвальд Кёниг, представивший обзор современных тенденций коммуникации и анализ публикаций немецких СМИ о Казахстане. Он отметил возрастающий интерес европейских журналистов и аналитиков к политическим преобразованиям в стране, роли Казахстана в регионе и на международной арене, а также усилиям по укреплению открытости и конструктивного диалога с партнерами.
В панельной дискуссии приняли участие представители ведущих казахстанских и немецких СМИ. Эксперты обсудили механизмы развития экспертного и медийного сотрудничества, роль журналистики в укреплении доверия и значимость объективного освещения политических, экономических и общественных процессов в Казахстане.
В завершение участники отметили, что Казахстан последовательно укрепляет позиции государства, открытого для диалога и международного партнерства, выразив готовность к дальнейшему расширению контактов между экспертными и медиасообществами двух стран.
04.12.2025, 09:37 7201
Казахстан и Германия провели политические консультации
Фото: МИД РК
Берлин. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Берлине состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Казахстана и Германии. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов, немецкую - уполномоченный МИД ФРГ по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Никлас Вагнер, сообщили в МИД РК.
Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за 2025 год и определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и региональной сферах. Особое внимание было уделено вопросам экологии, адаптации к изменению климата, управлению водными ресурсами, а также реализации совместных проектов в рамках стратегического регионального партнерства Центральной Азии и Германии (С5+1).
В данном контексте с целью обсуждения дальнейшего взаимодействия в рамках формата С5+1 замминистра иностранных дел РК встретился с политическим директором МИД ФРГ Домиником Муттером.
В рамках визита Исетов провел также встречи с депутатом бундестага, председателем парламентской группы "Германия - Центральная Азия" Кристианом Гёрке и сопредседателем Казахстанско-германского делового совета, директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. Переговоры были посвящены расширению межпарламентского диалога, развитию торгово-экономических связей и привлечению немецких инвестиций в ключевые отрасли экономики Казахстана. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в долгосрочном и конструктивном сотрудничестве.
Кроме того, в рамках визита прошло 45-е заседание Берлинского Евразийского клуба на тему "Диалог и доверие: медиа и экспертная коммуникация по Казахстану". Участники обсудили вопросы укрепления доверия и расширение экспертных связей, отметив роль медиа в объективном освещении реформ и социально-экономических преобразований в Казахстане.
Исетов подчеркнул достигнутые успехи страны в совершенствовании государственного управления и подтвердил готовность к открытому и конструктивному международному диалогу.
По итогам визита стороны подтвердили приверженность регулярному диалогу, дальнейшему укреплению двусторонних и региональных связей, а также реализации совместных инициатив, направленных на укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.
04.12.2025, 08:42 8571
Казахстан и МАГАТЭ намерены укреплять многоплановое сотрудничество
Фото: МИД РК
Вена. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Вену министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана ознакомил собеседника с планами по развитию национальной атомной отрасли и строительству атомных электростанций, отметив важность выполнения стратегической задачи по достижению углеродной нейтральности.
Кошербаев подчеркнул, что партнерство с МАГАТЭ, в том числе расширение договорно-правовой базы, является одним из приоритетов внешней политики Казахстана, особо выделив ключевую роль агентства в поддержании глобальной архитектуры безопасности и укреплении международного режима нераспространения.
Министр выразил благодарность руководителю МАГАТЭ за постоянную поддержку по всем направлениям сотрудничества с Казахстаном, акцентировав внимание на значимости продолжения работы по развитию кадрового потенциала и присутствия граждан РК на ключевых должностях в агентстве.
Казахский дипломат подчеркнул значимую роль Казахстана в инициировании и продвижении повестки по восстановлению суверенного равенства государств - членов в МАГАТЭ.
Гросси подчеркнул особый вклад и значимые инициативы Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии - от планов по строительству АЭС и развития ядерной медицины до успешной деятельности Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в городе Усть-Каменогорске. Он выразил готовность агентства к оказанию всесторонней поддержки Казахстану на всех этапах реализации проекта по строительству АЭС, а также предложил подготовить и подписать дорожную карту сотрудничества, охватывающую и другие ключевые направления взаимодействия.
Высокую оценку получила реализация проектов программы технического сотрудничества МАГАТЭ в Казахстане, включающих развитие инновационных ядерных технологий для лечения онкологических заболеваний, повышения эффективности сельского хозяйства, а также проведения работ по реабилитации территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.
По итогам встречи Казахстан и МАГАТЭ подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к дальнейшему расширению и углублению многопланового сотрудничества.
Напомним, в конце ноября на сессии совета управляющих Международного агентства по атомной энергии было официально объявлено о присоединении Казахстана к Дальневосточной региональной группе МАГАТЭ.
03.12.2025, 11:11 45281
Астана и Хельсинки укрепляют межрегиональное сотрудничество
Фото: МИД РК
Хельсинки. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с мэром Хельсинки Даниэлем Сазоновым, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в контексте развития межрегиональных связей, расширения экономического партнерства, а также реализации совместных проектов в сфере устойчивого развития.
Посол проинформировал об актуальных политико-экономических преобразованиях, осуществляемых в Казахстане, а также мерах по созданию благоприятного инвестиционного климата. Он подчеркнул заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с Финляндией в областях "зеленой" энергетики, инноваций, цифровизации городского управления и экологически чистого транспорта.
Мэр Хельсинки приветствовал динамичное развитие связей между Казахстаном и Финляндией, отметив наличие значительного потенциала для взаимодействия в сфере городской инфраструктуры, устойчивой урбанистики и образовательных проектов. Он выразил готовность со стороны муниципалитета способствовать установлению прямых контактов между профильными организациями и компаниями двух стран.
По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении предметного диалога и проработке конкретных инициатив, представляющих взаимный интерес.
03.12.2025, 10:58 46086
В Джидде прошло совещание по реформированию ОИС
Фото: МИД РК
Джидда. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, постоянный представитель Республики Казахстан при Организации исламского сотрудничества Мадияр Менилбеков принял участие в совещании комитета постоянных представителей. Основное внимание на встрече было уделено рассмотрению проекта дорожной карты для процесса реформ ОИС, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В соответствии с целями Устава ОИС и Программы действий ОИС на 2025 год реформирование организации признано жизненно важным для повышения ее эффективности, прозрачности и способности реагировать на вызовы. Проект дорожной карты направлен на создание структурированного подхода для реализации значимых и устойчивых реформ, одновременно обеспечивая базовые ценности ОИС, включая исламскую солидарность, умеренность и единство", - проинформировали в ведомстве.
На полях мероприятия казахстанский посол провел двустороннюю встречу с заместителем генерального секретаря ОИС по политическим вопросам Юсефом Альдобеаем, в ходе которой стороны обменялись мнениями по вопросам эффективного взаимодействия в рамках организации.
Кроме того, по инициативе казахстанской стороны также состоялась встреча представителей Азиатской группы ОИС. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и договорились продолжать совместную работу по реализации инициатив, направленных на укрепление внутригрупповой координации и продвижение коллективных интересов стран - членов ОИС из Азиатского региона.
03.12.2025, 09:29 49321
Глава МИД Казахстана провел переговоры с вице-президентом Швейцарии
Фото: МИД РК
Берн. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с вице-президентом, главой Федерального департамента по экономическим отношениям, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармеланом, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе переговоров стороны подтвердили важность договоренностей, достигнутых по итогам встреч Ги Пармелана с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым, состоявшихся 28 ноября 2025 года в Астане. Состоялся обмен мнениями по активизации взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, включая промышленность, транспорт и логистику, цифровизацию, фармацевтику и финансы", - проинформировали в МИД.
Собеседники также обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Астаной и Берном, подтвердив обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога.
Ермек Кошербаев отметил, что недавний визит Ги Пармелана в Казахстан придал новый импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между нашими странами.
Мы выстроили динамичный и конструктивный диалог. Важно сохранить этот позитивный импульс, активизировать обмены и продолжить углубление сотрудничества по всем направлениям", - добавил глава МИД Казахстана.
В свою очередь вице-президент Швейцарии подчеркнул, что успешные переговоры с руководством Казахстана и участие представительной бизнес-делегации в V заседании казахстанско-швейцарского делового совета в Астане подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении взаимовыгодного партнерства.
Ранее Кошербаев провел переговоры с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
03.12.2025, 08:48 52591
Казахстан и Швейцария нацелены на дальнейшее расширение партнерства
Фото: МИД РК
Берн. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев по приглашению федерального советника, главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса посетил с официальным визитом Берн, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В рамках переговоров главы внешнеполитических ведомств отметили дружественный и доверительный характер двусторонних отношений, отличающихся высокой динамикой политических контактов, а также взаимное стремление к их дальнейшему укреплению", - говорится в сообщении.
Ермек Кошербаев подчеркнул, что Швейцария является надежным и ключевым партнером Казахстана в Европе, отметив устойчивый политический диалог, расширение региональных связей, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
За более чем три десятилетия дипломатических отношений Астана и Берн выстроили устойчивые политические контакты на высоком уровне, а также конструктивное межправительственное и межпарламентское взаимодействие. Торгово-экономическое сотрудничество является краеугольным камнем и движущей силой нашего партнерства" - отметил казахстанский министр.
Особое внимание было уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, при этом за последние 20 лет объем швейцарских инвестиций в Казахстан достиг 35,8 миллиарда долларов США, а товарооборот за первые десять месяцев 2025 года уже составил 1,2 миллиарда долларов США.
В свою очередь Иньяцио Кассис выразил заинтересованность швейцарской стороны в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества, уделив внимание предстоящему председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году.
Министры иностранных дел Казахстана и Швейцарии подчеркнули схожесть подходов двух стран к актуальным вопросам международной повестки дня, отметив потенциал взаимодействия в сфере медиации и водной дипломатии. В этой связи стороны выразили удовлетворение подписанием в рамках визита меморандума о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Швейцарским агентством сотрудничества и развития SDC по региональной программе Blue Peace Central Asia.
Кроме того, состоялось подписание меморандума между институтом внешнеполитических исследований при МИД Казахстана и Женевским центром гуманитарного диалога, предусматривающего реализацию совместных проектов и программ сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес.
Ранее в МИД Казахстана представили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества Казахстана и Швейцарии.
02.12.2025, 18:24 81606
Казахстан и Кувейт обсудили возможности экспорта казахстанских продуктов питания
Фото: МИД РК
Эль-Кувейт. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт Ержан Елекеев провел встречу с заместителем председателя Kuwaiti Danish Dairy Company (KDD) Бахией Еззат Джаафар, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности. Основное внимание было уделено возможностям поставок казахстанской продукции на рынок Кувейта.
Кувейтская сторона выразила заинтересованность в развитии партнерских отношений с Казахстаном, отметив высокий аграрный потенциал страны и рассматривая Казахстан как перспективного и надежного крупного поставщика продовольственной продукции", - проинформировали в министерстве.
Посол отметил, что Казахстан последовательно уходит от нефтезависимой модели экономики и уделяет приоритетное внимание развитию агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что особый акцент сегодня делается на продовольственную безопасность, расширение экспорта и продвижение бренда Qazaq Organic Food на зарубежных рынках.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономического сотрудничества, подтвердили готовность к продолжению диалога и проработке конкретных направлений взаимодействия.
Kuwaiti Danish Dairy Company основана в 1963 году и является одной из ведущих пищевых компаний Кувейта и Ближнего Востока. Компания выпускает порядка 24 видов молочной продукции, около 75 разновидностей мороженого и примерно 27 видов натуральных соков и напитков, имеет филиалы в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо внутреннего рынка, ее продукция экспортируется в десятки стран, в число которых входят страны Залива, Ближнего Востока, часть стран Азии и Северной Америки.
Ранее сообщалось, что ведущая государственная компания Кувейта изучает возможности закупа казахстанской сельхозпродукции.
