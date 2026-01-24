За рубежом казахстанские дипломаты обсудили реформы в стране
Фото: МИД РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - С участием казахстанских дипломатов в ряде зарубежных стран состоялись встречи и важные мероприятия, где были обсуждены проводимые в РК реформы, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в посольстве Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана в городе Мехико. В своем приветственном слове советник посольства РК Ерлан Кубашев рассказал о современном социально-экономическом развитии Казахстана и проводимых в стране системных реформах.
Также посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу со спикером законодательной палаты олий мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым. Посол ознакомил узбекскую сторону с ключевыми итогами пятого заседания Национального курултая, в ходе которого президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил новые инициативы, направленные на дальнейшее общественно-политическое развитие страны.
Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с министром по развитию международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем. Посол ознакомил собеседника с актуальными вопросами повестки казахско-сербского сотрудничества, обратив внимание на перспективные направления для взаимодействия между двумя странами в различных сферах. По итогам встречи собеседники обменялись конкретными планами на предстоящий период, направленными на придание дополнительного импульса динамике развития казахско-сербских двусторонних отношений.
На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений и важным шагом по укреплению дипломатического, экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя странами. Консульство стало третьим по счету официальным дипломатическим представительством на острове, что подчеркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана. В консульский округ консульства входят 14 южных провинций Королевства Таиланд: Чумпхон, Краби, Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пхангнга, Патхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун, Сонгкхла, Сураттхани, Транг и Яла.
На базе компании "Айцзю" в третий раз состоялся фестиваль "Новогодние товары". В преддверии китайского Нового года в город Сиань были доставлены 10 сорокафутовых контейнеров с отечественной продовольственной продукцией из Северо-Казахстанской области. В ходе мероприятия генеральный консул Казахстана в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев проинформировал участников о ключевых направлениях торгово-экономического, сельскохозяйственного, транспортного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он также подробно рассказал о законодательных гарантиях и мерах поддержки, предоставляемых правительством Казахстана иностранным инвесторам и отечественным производителям, а также о содействии, оказываемом Министерством иностранных дел РК инвесторам.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов провел встречу с вице-президентом энергетической компании Fortum Анни Яааринен, в ходе которой стороны обсудили развитие атомной и "чистой" энергетики в Казахстане, расширение сотрудничества, внедрение передовых технологий и возможные совместные проекты, подтвердив заинтересованность в продолжении диалога и обмене информацией.
Генсек ТюркПА Рамиль Гасан посетил посольство Казахстана в Азербайджане, где посол Алим Байель подчеркнул поддержку Казахстаном деятельности ассамблеи и рассказал о готовящихся конституционных реформах; в свою очередь Гасан выразил поддержку инициативам президента Касым-Жомарта Токаева, отметил роль Казахстана в тюркском мире и подтвердил готовность ТюркПА укреплять межпарламентское сотрудничество, по итогам встречи опубликовав заявление в поддержку реформ.