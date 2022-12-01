На сохранение казахских пород собак выделят 1,4 млрд тенге

Букмекерские конторы будут передавать в центр учета сведения о принятых ставках на пари по каждому участнику, включая его Ф.И.О. и ИИН.

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан подготовило - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан подготовило проект правил приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.

Согласно правилам, букмекерские конторы и тотализаторы принимают ставки на пари (в том числе электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора и (или) электронную кассу букмекерской конторы или тотализатора. Букмекерской конторе или тотализатору не допускается принимать ставки за счет денег, не учтенных в центре учета ставок.

Прием (осуществление) наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия центра учета ставок запрещается", - сказано в проекте.

При этом аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов должны размещаться на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Центр учета ставок будет отказывать в приеме наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от (в пользу) лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари, с направлением соответствующего уведомления об отказе.

Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок, будут вести в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе с использованием электронных денег); определять участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей; вести учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари.

Аппаратно-программные комплексы букмекерских контор и тотализаторов посредством подключенных к ним сетей связи обеспечивают в онлайн-режиме передачу в центр учета ставок сведений о принятых ставках на пари по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, в том числе:

- по участникам пари - фамилия, имя, отчество, ИИН , дата принятия и сумма ставки, сумма и дата выигрыша, сумма и дата выплаты выигрыша, денежный эквивалент выигрыша, фискальные данные;

- по организаторам игорного бизнеса - наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, вид объекта налогообложения, вид кассы (наземная/электронная), место нахождения кассы, принявшей ставку.