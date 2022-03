В Казахстане изменились правила въезда и пребывания иммигрантов

НЬЮ-ЙОРК. 1 ФЕВРАЛЯ - Апелляционный суд второго округа США вынес решение в пользу АО "БТА банк" в затяжном споре против держателей облигаций банка, представленных группой аффилированных панамских компаний: Atlantica Holdings Inc, Baltica Investment Holding Inc, Blu Funds Inc., передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2012 году упомянутые держатели облигаций подали в суд против бывшего мажоритарного акционера БТА - АО "ФНБ "Самрук-Казына". Позднее, в 2013-м аналогичные исковые требования были предъявлены БТА.

Истцы заявляли, что приобрели субординированные облигации БТА, основываясь на информационном меморандуме 2010 года, предоставленном БТА и "Самрук-Казына". Однако документ, по заверениям истцов, содержал искаженную и неполную информацию, основываясь на которой, инвесторы получили не ожидаемый доход, а убыток из-за реструктуризации долга БТА в 2012 году", - сообщает пресс-служба БТА банка.

В августе 2020 года окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес в пользу БТА решение в порядке упрощенного судопроизводства признав, что банк не допустил никаких упущений в предоставлении инвесторам существенной информации и, если такое упущение имело место, истцам не удалось представить доказательства об этом. Также суд решил, что "ни один разумный инвестор" не сочтет другие утверждения о ценных бумагах БТА, вводящими в заблуждение.

На тот момент суд посчитал, что истцы не представили доказательств того, что их инвестиционные убытки были вызваны искажением информации. Также они не смогли показать следственно-причинную связь между своими убытками и якобы имевшим место упущениям в инвестиционном меморандуме о депозите "Самрук-Казына", размещенном в БТА. При этом данная информация о депозите была размещена на сайтах "Самрук-Казына" и БТА Банк", - сообщили в пресс-службе.

18 января при рассмотрении апелляции, истцы заявляли об ошибке окружного суда в установлении фактов. Апелляционный суд не согласился с таким утверждением истцов, присудив БТА окончательную победу.

Мы были уверены, что апелляционный суд придет к правильному и справедливому выводу и очень довольны полной победой", - заявил исполнительный директор БТА Банка Ренат Салыкбаев, курирующий судебный процесс.