Генконсул Китая в Казахстане представил концепцию мира и согласия в идее Си Цзиньпина о дипломатии

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - На днях Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй опубликовал во многих ведущих СМИ Казахстана авторскую статью на тему "Концепция мира и согласия в идее Си Цзиньпина о дипломатии", в которой представил их глубокий смысл и ключевые моменты, передает Kazakhstan Today.

Что такое мир и согласие? Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что мир - это гармония, спокойствие и умеренность, а согласие - слияние, интеграция и объединение. Инклюзивные качества - стремление к миру и умеренности, отзывчивость и толерантность, акцент на морали, достижение согласия при наличии разногласий - являются ценностными понятиями и философскими идеями, к которым на протяжении тысячелетий непрерывно стремится китайская нация. Они были заимствованы во внешней политике и сформировали традиционную культурную основу уникальной идеи Си Цзиньпина о дипломатии", - говорится в статье.

Чжан Вэй напомнил, что год назад, в июне 2018 года, на Центральном рабочем совещании по вопросам внешних связей "Идея Си Цзиньпина о дипломатии" была утверждена как руководящая идеология внешней политики Китая.

Ее основное содержание главным образом включает в себя известные всему миру основные концепции внешней политики Китая, такие как продвижение создания сообщества единой судьбы человечества с целью поддержания мира во всем мире и стимулирования совместного развития; продолжение укрепления стратегической уверенности на основе социализма с китайской спецификой; продолжение продвижения строительства "Одного пояса и одного пути" по принципу совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования; продолжение движения по пути мирного развития на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества; поддерживание ведения реформы глобальной системы управления на основе концепции справедливости и беспристрастности и так далее", - говорится в статье.

Генконсул отмечает, что концепция мира и согласия от начала и до конца пронизывает идею Си Цзиньпина о дипломатии, а также является неизменным руководством для внешнеполитической практики Китая.

Китайцы - это миролюбивый народ, желающий сохранить мир и осуществить развитие всех стран. В генах китайской нации глубоко заложено ценить мир и придавать особое значение сотрудничеству. На площадках ООН, многосторонних и двусторонних мероприятиях председатель КНР Си Цзиньпин много раз отмечал, что Китай, как и прежде, будет продолжать идти по пути мирного развития, не принимая логику, согласно которой "сильная страна должна быть узурпатором". Китай будет неизменно стимулировать мир во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок . Какие бы изменения в мировой обстановке ни происходили, какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона, никогда не будет проводить политику экспансии, никогда не будет стремиться к сферам влияния", - отмечает дипломат в своей статье.

Он подчеркивает, что Китай старается стимулировать межцивилизационный обмен, основанный на достижении согласия при наличии разногласий и инклюзивности, а также твердо выступает против, так называемой, теории столкновения разных цивилизаций.

Китай убежден, что, несмотря на различные разногласия, противоречия и неизбежное возникновение разного рода столкновений, самым главным является поддержание развития диверсификации, взаимоуважение коренных интересов и путей развития, которые были избраны в соответствии с реальной обстановкой каждой страны, решение разногласий и противоречий путем диалога и консультаций", - сказано в статье.

Чжан Вэй отмечает, что Китай и Казахстан являются добрыми соседями, объединенными общими горами и реками, и отношения между двумя странами являются примером сотрудничества между государствами.

В отношении Казахстана Китай всегда придерживается концепции мира и согласия, поддерживает взаимовыгодное сотрудничество и совместное развитие . В течение последних лет Китай активно продвигает состыковку инициативы строительства экономического пояса Шелкового пути с новой экономической политикой "Нурлы жол", продолжает содействие сотрудничеству в индустриально-инвестиционной сфере, активно стимулирует укрепление связей между народами, непрерывно поднимая уровень сотрудничества двух государств на новую ступень . На фоне нынешней сложной и изменчивой международной обстановки, слабого восстановления экономики, увеличения вызовов и рисков, заметного роста факторов неопределенности и нестабильности, мы еще больше убеждаемся в том, что тенденция к многополярности мира и глобализации экономики уже необратима. Китай и Казахстан должны воспользоваться этими возможностями, стремиться к благоприятным условиям и избегать потерь, действовать согласно складывающейся обстановке, идти навстречу друг другу, продолжать укреплять основу для отношений всестороннего стратегического партнерства, углублять и расширять сотрудничество в различных областях, осуществляя здоровое и быстрое развитие отношений двух стран на благо народов двух стран", - говорится в статье дипломата.

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