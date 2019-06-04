Китай не боится вызовов и будет неизменно идти по пути открытого сотрудничества

На днях генеральный консул КНР в Алматы г-н Чжан Вэй дал интервью нашему агентству (газете) по вопросам высококачественного развития совместного строительства "Одного пояса и одного пути" и китайско-американских торгово-экономических трениях.

Недавно в Пекине был проведен Второй Форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь". На меня произвело глубокое впечатление речь председателя Си Цзиньпина о реализации высококачественного развития совместного строительства "Один пояс и один путь". Могли бы Вы вкратце рассказать о том, как Китай планирует достичь этой цели?

Высококачественное развитие строительства "Пояса и пути" отображается в трех главных направлениях. Первое - это придерживание принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования. Важно выступать за многосторонний подход, общее дело делать на основе консультаций, в полной мере раскрывать и задействовать преимущества и возможности каждой стороны посредством двустороннего, трехстороннего, даже многостороннего сотрудничества. Во-вторых, придерживание концепции открытости, экологичности и неподкупности. Необходимо отказаться от замкнутой и эксклюзивной кружковщины, утвердить зеленую идеологию, развивать зеленое инфраструктурное строительство, инвестиции и финансы, на благо охраны нашего общего дома. Сотрудничество должно осуществляться исключительно прозрачно, совместными усилиями бороться с коррупцией с нулевой терпимостью. В-третьих, стремление к целям высоких стандартов, повышению благосостояния народа и устойчивому развитию. Необходимо ввести универсальные стандарты и нормы, осуществить строительство проектов, эксплуатацию, закупки, организацию тендеров на основе приемлемых международных правил, при этом уважать национальное законодательство стран. Важно придерживаться мысли развития, ориентированной, прежде всего, на народ, ставить в приоритет искоренение бедности, повышение занятости и благосостояние народа, чтобы совместная реализация инициативы "Пояс и путь" еще больше осчастливила народы наших стран и внесла реальный вклад в их социально-экономическое развитие. Одновременно важно обеспечить устойчивость торговой и финансовой политики, как говорят, необходимо довести дело до конца.

В последнее время китайско-американские торгово-экономические трения усугубляются. Мы обратили внимание, что Китайские СМИ все чаще начали использовать термин "торговая война". Скажите, пожалуйста, есть ли изменения в позиции китайской стороны, которая выражалась всегда в готовности решать китайско-американский конфликт путем общих консультаций?

Кто называет китайско-американские трения торговой войной и провоцирует их, так это американская сторона, а не китайская. Предпринимаемые нами меры полностью являются надлежащей обороной.

Китай - страна ответственная. Председатель КНР Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что от отношений крупных держав зависит глобальная стратегическая стабильность, на их плечах лежит особая ответственность. Основываясь именно на этом понимании, в Китае уверены, что только обеспечение собственного развития сможет способствовать росту мировой экономики, в связи с чем китайская сторона искренне прилагала все усилия для решения разногласий между США и Китаем путем консультаций. Однако, американская сторона неоднократно оказывает давление на Китай посредством повышения пошлин на импорт китайских товаров. 11-й раунд торговых переговоров между Китаем и США недавно провел в Вашингтоне именно на этом фоне. Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ все еще поехала в США для участия в очередном раунде консультаций вопреки давлению о повышении пошлин со стороны США.

Результаты переговоров зависят от двух сторон. Если стороны смогут двигаться навстречу друг другу, то они смогут эффективно регулировать разногласия и устранять риски, расширять сотрудничество. Китай и США в ходе двусторонних торгово-экономических консультаций достигли позитивного прогресса. Но в этом процессе несколько раз возникали изменения. Позиция Китая ясна и последовательна - Китай готов к любому развитию ситуации, не желает торговой войны, но и не боится ее.

Считаете ли Вы, что торговая война Китая и США, может серьезно повлиять на развитие экономики Китая в 2019 году?

Мы признаем, что китайско-американские торгово-экономические трения оказывают определенное влияние на развитие экономики. Но мы можем воспользоваться потенциалом огромного рынка страны, а также преимуществами систем и потенциалом внутреннего спроса, чтобы эффективно противостоять давлению со стороны внешнего мира.

Факты говорят громче, чем слова. Не менее впечатлительными являются данные китайской экономики за первый квартал: рост ВВП составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году, что оказалось выше прогнозов китайских и иностранных аналитиков, было зафиксировано ускорение темпов роста промышленности, потребления, инвестиций и внешнеторгового оборота. Вместе с этим количество новых рабочих мест в поселках и городах страны составило 3,24 млн. Особое внимание также привлекли данные Главного таможенного управления КНР относительно внешней торговли: в марте рост внешнеторгового оборота превзошел прогнозы и составил 9,6%, что эффективно повысило темп прироста внешней торговли в целом в первом квартале. И В январе-апреле 2019 года объем освоенных в Китае иностранных инвестиций увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, ведущий международный провайдер индексов MSCI в назначенное время увеличил вес китайских акций в своих глобальных бенчмарках, и некоторые международные финансовые структуры, такие как МВФ, рассматривают Китай в качестве единственного экономического субъекта, от которого можно ожидать подъёма прогнозов роста мировой экономики. Все вышеперечисленные данные и факты говорят о том, что основные положения развития китайской экономики по-прежнему находятся в хорошей ситуации. Международное сообщество как и прежде имеет очень оптимистичные взгляды на перспективы развития китайской экономики. Являясь второй крупнейшей экономикой в мире, Китай все еще представляет собой ведущую движущую силу стабильного глобального экономического роста.

Выслушав Ваше высказывание, мы видим, что, несмотря на то, что экономическое развитие Китая сталкивается со многими рисками и вызовами, международное сообщество по-прежнему с оптимизмом смотрит на экономическое развитие Китая и полностью верит в Китай. Как Вы думаете, в чем причина такого доверия к Китаю?

За первые пять месяцев текущего года китайская экономика сохранила устойчивое и динамичное развитие, что придало международному сообществу уверенность в перспективах глобальной экономики. Ее по-прежнему рассматривают как источник устойчивого развития мировой экономики и двигатель ее дальнейшего роста.

Мировое доверие к китайской экономке тесно связанно с концепцией, которой всегда придерживается Китай в своем развитии: добросовестно выполнять свои дела. Руководствуясь данной концепцией, Китай уделяет пристальное внимание собственному экономическому развитию. Уверенность международного сообщества в развитии Китая, главным образом происходит благодаря наличию полной уверенности китайцев в перспективах развития своей страны и ее экономики. Постоянно улучшающаяся инфраструктура, цельная система производства, постоянно активизирующаяся деловая среда, внедрение новых технологий, потребительский рынок с неограниченным потенциалом и трудолюбие китайского народа создают Китай, полный жизненных сил. Идя вперед и взаимодействуя с миром, Китай станет более открытым и инклюзивным. Страна готова взаимодействовать с миром на взаимовыгодных условиях.

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