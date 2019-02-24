Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Астане 1 сентября откроется новый IT-университет. Об этом сегодня в Алматы в ходе форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0" сообщил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент агентства.

У нас в Алматы есть прекрасный университет информационных технологий. Одного университета очень мало, и мы сейчас запустили проект: 1 сентября в Астане, рядом с "Астана хабом", запускается новый IT-университет", - сказал премьер Казахстана.

При этом он отметил, что на сегодняшний день поступает много предложений об открытии IT-академии или нового университета. Но предложения не поддерживаются, так как необходимо совмещение таких заведений с новейшими технологиями. В этой связи открытие университета планируется в районе "Астана хаба".

Также Сагинтаев отметил, что в Казахстане с прошлого года начали преподавание с третьего класса, а не с седьмого, как было раньше.

"Придет время, и мы с первого класса начнем информатику изучать. Мы сейчас ориентацию на колледжи тоже меняем. Президент поставил задачу, что у нас должны быть высокопродуктивные 20 колледжей, 10 университетов ведущих. Все силы будут брошены на это. Президент поставил задачу перед правительством довести уровень финансирования науки и образования до 10% от ВВП", - проинформировал премьер-министр.

Также Бакытжан Сагинтаев призвал страны ЕАЭС объединять усилия в этом направлении.

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