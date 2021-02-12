Миллиарды паролей пользователей Gmail и Hotmail просочились в Сеть

Маунтин-Вью. 11 февраля. Kazakhstan Today - Неизвестные хакеры опубликовали в сети базу данных, которая содержит около 3,2 миллиарда пар логинов и паролей из Gmail, Hotmail и других почтовых сервисов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает iGuides.ru , утечка была скомпилирована из нескольких более ранних утечек, распространявшихся как бесплатно, так и на платной основе

Специалисты по ИБ-безопасности сейчас анализируют эту базу, после чего информация о скомпрометированных логинах и паролях будет доведена до пользователей.

Специалисты предупредили, что хакеры могут использовать эти данные не только для взлома учетных записей, учитывая тот факт, что люди повторно используют пароли электронной почты для социальных сетей, электронной коммерции, банковских и рабочих учетных записей.

В 2020 году в Казахстане отмечен значительный рост атак через протокол для организации удалённой работы RDP. По данным отчета Лаборатории Касперского, в РК с января по ноябрь было зафиксировано 16,6 миллиона таких атак. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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