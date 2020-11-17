Казахстанцев не устраивает качество онлайн-уроков

На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Удовлетворены ли Вы качеством проведения онлайн-уроков для школьников?".
Как выяснилось, большую часть принявших в опросе читателей абсолютно не устраивает качество онлайн-уроков.
17% опрошенных считают, что к онлайн-обучению можно было подготовиться лучше. Равнодушными к вопросу оказались 5%, еще 4% опрошенных отметили, что их все устраивает.
Напомним, большая часть казахстанских школьников продолжает учиться дистанционно. Многие родители выражают недовольство качеством проведения онлайн-уроков и самой системой дистанционного обучения.
В начале учебного года Министерство образования и науки РК уже критиковали за плохую подготовку к учебному году, однако в ведомстве считают, что это необъективная критика.
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