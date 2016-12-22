Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - 13 рейсов задержаны, 4 отменены в аэропорту Алматы, сообщила пресс-служба учреждения.

По состоянию на 08.00 22 декабря в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы: Алматы - Усть-Каменогорск (ожидание опоздавших пассажиров), Алматы - Астана (задержка решением командира воздушного судна), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), Алматы - Ташкент (позднее прибытие самолета), Алматы - Костанай (позднее прибытие самолета), Алматы - Усть-Каменогорск (замена самолета), Алматы - Астана - Франкфурт (позднее прибытие самолета), Алматы - Москва (позднее прибытие самолета), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), Алматы - Астана (позднее прибытие самолета), Алматы - Франкфурт (позднее прибытие самолета), Алматы - Пекин (позднее прибытие самолета) и Алматы - Киев (позднее прибытие самолета), передает Kazakhstan Today.

Отменены следующие рейсы: Алматы - Ашгабат - Алматы (отсутствие загрузки), Алматы - Урумчи (метеоусловия Урумчи), Алматы - Астана - Алматы (производственная необходимость), Алматы - Астана - Алматы (производственная необходимость).

По данным пресс-службы, этим утром в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 1500 метров, горизонтальная 5000 метров. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.

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