19-летним казахстанцем заинтересовались NASA и Microsoft

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Инновационными разработками 19-летнего алматинского изобретателя Тимура Рыспекова заинтересовались в Майкрософт и космическом агентстве НАСА. Победитель казахстанского конкурса "100 новых лиц" уже начал заниматься анализом данных и разработкой компьютерных программ для американских гигантов, передает Kazakhstan Today.

Одно из изобретений Тимура Рыспекова - устройство, которое может снимать, передавать и анализировать данные. В целом он является автором 50 проектов, 28 из которых запатентованы, сообщает телеканал "Алматы"

"Я начал сначала с разработки математических систем для программирования различных вычислительных программ, чтобы считать физические и математические задачи. Самым первым проектом является робот в форме танка, который является мини-метеостанцией. Он способен взять 87 видов химических реактивов, температуру, радиацию, влажность", - рассказал изобретатель.

Сообщается, что этот танк уже используют несколько крупных горнодобывающих компаний. Его также можно использовать в зонах экологических бедствий, в труднодоступных и опасных местах.

Сейчас Тимур работает над разработкой программы для компании Майкрософт. Это проект для презентации фотографий и видео файлов. Absolut Viewer, так называется программа, занимает меньше оперативной памяти в компьютере и содержит гораздо больше функций, чем привычный Power Point. К слову, Тимур успел даже собрать свою команду из молодых "айтишников". В анализе больших данных молодой изобретатель с 13 лет.

"Я выполняю различные анализы для систем NASA для марсоходов, представил свой проект на NASA spay challenge, а также разрабатываю различные приложения для международных горнорудных компаний по выборке представительных проб, а также разрабатываю для канадской системы образования программу для родительского контроля для доступа для компьютеров детей, чтобы они могли заниматься только образовательными сайтами", - рассказал Тимур Рыспеков.

Еще один автор уникальной разработки - Диас Тастанбеков. Молодому химику удалось вырастить не один урожай овощей по особенной технологии и даже открыть небольшую теплицу. Суть идеи - выращивание растений беспочвенным способом. Корни рассады опрыскиваются специальным раствором, который содержит все необходимые питательные вещества. При этом, из-за отсутствия почвы - нет и вредителей, соответственно плоды не обрабатываются опасными химикатами.

"Более того, она автоматизирована, то есть минимизируется человеческий фактор. То есть не будет такого, что забыл полить, забыл включить. Все управляется автоматикой, компьютером, и на 30 установок на 150 примерно квадратных метров или даже меньше, 120, требуется всего лишь один обслуживающий персонал. Вот. Выращивать можно все что угодно", - отметил химик Диас Тастанбеков.

Тимур и его команда уже успели собрать не один урожай. Небольшая теплица дает до 30 килограммов продукции в сутки. В ближайших планах - открыть большой комплекс по выращиванию овощей и фруктов на территории Алматы.

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