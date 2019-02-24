В Алматы отметили 75-летие снятия блокады Ленинграда

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Традиционный День блокадника состоялся 27 января 2019 года в Алматы, в Парке 28 гвардейцев панфиловцев, у стелы Ленинград, передает Kazakhstan Today.

Церемония возложения цветов к стеле Ленинград и Монументу Славы была посвящена 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.

В парк пришли ветераны-блокадники, живущие в городе Алматы, представители общественных организаций, воины-интернационалисты, учащиеся школ и гимназий Южной столицы. Перед началом церемонии возложения цветов к собравшимся обратились руководитель ветеранской организации жителей блокадного Ленинграда Марина Сергеева и консул Генерального консульства Российской Федерации в Республике Казахстан, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева.

Марина Сергеева прочитала Приказ командующего войсками Ленинградского фронта генерала армии Л. Говорова от 27 января 1944 года о полном снятии блокады Ленинграда и рассказала о том, что в настоящее время в Алматы проживает 54 блокадника и защитника Ленинграда, самому младшему из которых 78 лет, самому старшему - 100 лет. Многие из жителей блокадного Ленинграда нашли спасение от голодной смерти и новую родину в Казахстане во время эвакуации. Ирина Переверзева принесла с собой на церемонию кусочек хлеба блокады, переданный ей на хранение пять лет назад блокадницей Валентиной Шарифовной Винер. Консул пожелала здоровья и оптимизма всем оставшимся в живых участникам героических событий Великой Отечественной войны.

День блокадника продолжился в культурно-развлекательном центре "Жулдыз", где от имени Комиссии по делам женщин, детей и семьи при акимате города Алматы был дан торжественный обед в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.

Учащимися казахстанско-российского IT-лицея №54 имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова был дан концерт, в котором прозвучали песни времен Великой Отечественной войны и композиции современных казахстанских и российских авторов.

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