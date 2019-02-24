Новую коллекцию книг передали в уголок России Национальной библиотеки РК в Алматы

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - В пятницу, в День студентов, в Алматы состоялась традиционная церемония передачи книжной коллекции в уголок России Национальной библиотеки Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Открывая церемонию, генеральный директор Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов отметил, что собираться в Татьянин день стало прекрасной традицией, которая даёт возможность подвести итоги работы Уголка России. Он кратко остановился на итогах работы в ушедшем году, в котором число посещений составило 13 271, а книговыдача - 25 609 экземпляров.

Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров в своём приветствии поздравил всех присутствующих с праздником и началом Года книги в СНГ. Он особо подчеркнул важность работы Уголка России, который является мостом, связующим народы России и Казахстана.

Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева представила участникам церемонии книжную коллекцию. Она рассказала об основных книжных сериях, вошедших в состав дара.

Большой интерес у читателей вызвала коллекция русской классической литературы издательства "Белый город", среди которой произведения Льва Толстого, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Фёдора Достоевского, Алексея Апухтина, Николая Лескова, Ивана Крылова. Впервые библиотеке были переданы книги из серии "Те, с которыми я…", принадлежащие перу известного российского режиссёра Сергея Соловьёва и посвящённые известным актёрам кино: Алексею Баталову, Иннокентию Смоктуновскому, Леониду Филатову и другим. В состав коллекции вошли также произведения для детей и юношества, посвящённые Великой Отечественной войне, выпущенные издательством "Детская литература".

В настоящее время книжный фонд Уголка России насчитывает 3707 экземпляров, представляющих собой лучшие образцы актуальной литературы России по разным отраслям знания. Книги, фильмы, диски находятся в свободном доступе и пользуются большим спросом. В Уголке России регулярно проходят книжные выставки, литературные презентации и встречи с читателями.

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