МВД сделал заявление в связи с надвигающимися холодами

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин выступил с обращением к населению в связи с надвигающимися холодами, передает Kazakhstan Today.
Будут предприняты меры по закрытию движения для грузовых автомобилей и автобусов, перевозящих население по межобластным, республиканским дорогам", - предупредил Юрий Ильин сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.
Замглавы МВД обратил внимание граждан на то, что "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение.
"И мы еще раз предупреждаем, что приближается холодный циклон, который спровоцирует резкое понижение температур, снежные заносы, метель", - добавил Юрий Ильин.
Он также заострил внимание на том, что в холодный период нельзя оставлять без контроля приборы обогрева, печи, обогреватели.
Юрий Ильин особенно подчеркнул, что сейчас начинается каникулярный период у детей младших классов и, чтобы избежать трагических последствий, родители не оставляли детей без присмотра.
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