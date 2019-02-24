МВД сделал заявление в связи с надвигающимися холодами

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин выступил с обращением к населению в связи с надвигающимися холодами, передает Kazakhstan Today.

Будут предприняты меры по закрытию движения для грузовых автомобилей и автобусов, перевозящих население по межобластным, республиканским дорогам", - предупредил Юрий Ильин сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций .

Замглавы МВД обратил внимание граждан на то, что "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение.

"И мы еще раз предупреждаем, что приближается холодный циклон, который спровоцирует резкое понижение температур, снежные заносы, метель", - добавил Юрий Ильин.

Он также заострил внимание на том, что в холодный период нельзя оставлять без контроля приборы обогрева, печи, обогреватели.

Юрий Ильин особенно подчеркнул, что сейчас начинается каникулярный период у детей младших классов и, чтобы избежать трагических последствий, родители не оставляли детей без присмотра.

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