В Шымкенте наградили подростка, спасшего двух детей из горящего дома

Шымкент. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте начальник департамента по ЧС наградил 13-летнего Бакытжана Беркимбаева, который спас детей из горящего дома, передает Kazakhstan Today.

По информации ДЧС Шымкента, 16 февраля 2019 года произошел пожар во времянке по улице Жанакурылыс в микрорайоне Курсай. Ученик восьмого класса без страха вошел в охваченный пламенем дом и вынес на улицу 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которые сидели, испугавшись, в углу дома. Надо отметить, что Бакытжан во время игры в любимый футбол сломал руку. Но, несмотря на это, мужественный маленький герой совершил подвиг, присущий взрослым.

Уверен, что в будущем Бакытжан придет к нам спасателем. Таким парням мы делаем предложение поступать в специальное учебное заведение. Его своевременные действия для нас большой подвиг. Его родителям и преподавателям выражаю свою благодарность", - сказал начальник департамента полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов.

По словам Бакытжана, в тот день он сидел в машине на улице. Неожиданно соседская девочка по имени Арай прибежала за помощью, сказав, что у них дома пожар.

Смотрю в доме пожар, кругом горит. Наверное, от удушья, чуть в бессознательном состоянии быстрее поднял на руки маленького, взял за руки постарше и вывел на улицу. Выйдя на улицу, дал воды, хотел помочь. Отвел их в дом к соседям. Мама позвонила в спасательную службу. Потом пришли и родители", - рассказал подросток.

Знания, полученные в школе на подготовительных уроках, сыграли на руку Бакытжану. А классная руководительница Бакытжана сказала, что у них в семье четверо детей, а 13-летний ученик самый младший. В классе он характеризуется только с хорошей стороны.

Юного спасателя начальник департамента по ЧС наградил благодарственным письмом и вручил на память книгу. Также начальник департамента Нурболат Дербисов отметил, что направлено предложение в Министерство внутренних дел и городской акимат для награждения юного героя ведомственной наградой и благодарственным письмом.

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