Гражданин Кыргызстана пытался незаконно ввезти в Казахстан 1,5 тонны китайской рыбы

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - Гражданин Кыргызстана пытался незаконно ввезти в Казахстан 1,5 тонны копченой рыбы производства КНР, передает Kazakhstan Today.

"Вчера вечером пограничниками отделения погранконтроля "Кордай-авто" задержан гражданин Кыргызской Республики, 1982 года рождения, следовавший из КР в РК на автомобиле "Мерседес-Бенц". При досмотре в салоне автомобиля обнаружены 150 коробок (по 10 килограммов) копченой рыбы "судак" производства КНР, общим весом - 1500 килограммов без сопроводительных документов", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Товар заактирован и передан в ветеринарную службу Кордайского района.

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