Коллектив предприятия в Атбасарском районе Акмолинской области всецело поддержал переименование столицы

Кокшетау. 23 марта. Kazakhstan Today - Коллектив ТОО "Аждар и К" Атбасарского района Акмолинской области всецело поддержал переименование столицы в честь Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан. Мы всецело горячо и искренне поддерживаем переименование столицы в честь нашего первого президента страны. Это справедливое воздаяние заслуг Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Огромная роль в становлении независимой Республики Казахстан принадлежит Н.А. Назарбаеву - инициатору стратегических инициатив, архитектору Казахстанской государственности", - говорится в обращении коллектива.

Авторы обращения указывают, что заслуги Нурсултана Назарбаева признаны во всем мире и что сегодня Казахстан - полноправный член мирового сообщества, страна с сильной экономикой, сильнейшим народом и большими планами на будущее.

Мы избежали социальные и политические потрясения, от которых страдают многие страны, сходные с историей и сходными стартовыми позициями - это бывшие республики СССР. И сегодня с еще более особой яркостью высвечивается роль Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева в успешном решении сложнейших задач, стоящих перед нашим государством в годы суверенного развития", - написали члены коллектива.

Они отмечают, что "Назарбаев выбрал путь постепенного реформирования экономики развития впереди политических изменений. И жизнь показала, что этот выбор был верным. Благодаря успеху нашей страны получило широкое распространение такое понятие, как "казахстанская модель развития", которая заключается в поступательном движении вперед по легко заданному курсу - на основе взвешенной и глубоко продуманной стратегии".

За короткий по историческим меркам отрезок времени Казахстан превратился в самостоятельное, политически и экономически независимое государство. Мы первыми в Содружестве Независимых Государств сформировали современную модель рыночной экономики, основанную на частной собственности, свободной конкуренции и принципах открытости. Наше государство вошло в пятерку самых динамично развивающихся стран мира. Как дальновидный стратег, наш первый президент никогда не упускал из внимания ни одно направление социально-экономического развития, корректируя задачи в соответствии с вызовами времени", - резюмировали сотрудники ТОО "Аждар и К".

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