В Южной Корее за полгода из-за тяжелой работы погибли семеро казахстанцев

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Южной Корее за полгода погибли семь трудовых мигрантов из Казахстана из-за тяжелой работы. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazakhstan Today.

За последнее время на территории Южной Кореи погибли семь нелегальных мигрантов из Казахстана. Причина в том, что они целый день работают на тяжелой черновой работе, приходят вечером домой, ложатся спать и уже не просыпаются", - проинформировал представитель МИДа.

Он отметил, что эти несчастные случаи зафиксированы за последние полгода. Возраст погибших составляет от 30 до 40 лет. "Даже молодой организм такой нагрузки не выдерживает, получается смертельный исход. Сердце не выдерживает нагрузки", - отметил Смадияров.

Он также подчеркнул, что эти работники не имеют трудового договора с работодателем и медицинской страховки.

"Возникает большая проблема по доставке их тел в Казахстан. Вся нагрузка ложится на плечи их родственников. К сведению, доставка одного тела из Южной Кореи в Казахстан стоит $6-7 тыс.", - заключил Смадияров.

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