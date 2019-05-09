Погода без осадков ожидается сегодня на большей территории Казахстана

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана сегодня находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Лишь через юго-запад республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где местами ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, пыльная буря, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20, днем до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, местами пыльная буря. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами гроза. В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской областях местами туман.

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