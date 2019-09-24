Заморозки ожидаются в некоторых регионах Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Синоптики опубликовали прогноз погоды на 24-26 сентября 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", на юге, юго-востоке и в центре Казахстана аномальная жара с дневной температурой плюс 33-39 градусов по Цельсию, наблюдавшаяся в выходные дни, после прохождения холодных фронтов сменится на обычную для сентября. С подходом арктического холодного фронта в центре и на востоке республики ожидаются дожди, сильный порывистый ветер и понижение температуры ночью до минус 3 градусов.

А в западных и северных областях под влиянием холодных фронтов уже начались дожди и температура воздуха понизилась. И в предстоящие трое суток осадки здесь сохранятся, а в ночные и утренние часы ожидаются туманы и заморозки.

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