В конце недели в Казахстане ожидаются потепление и снегопады

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - В конце недели на большей части территории Казахстана ожидаются повышение температуры воздуха и снегопады, передает Kazakhstan Today.

Арктические антициклоны быстро вытесняются западными атлантическими циклонами. Значительное понижение температуры, наблюдаемое в северных, центральных и восточных областях республики, уже в воскресенье сменится очередным потеплением", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 16-18 ноября, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, если в ближайшую ночь в этих районах ночная температура воздуха сохранится минус 17-25 градусов, то уже ночью в воскресенье на севере и в центре, в понедельник - на востоке она повысится до минус 5-13 градусов.

Вместе с тем атлантический циклон вызовет не только повышение температуры воздуха, но и снегопады, а также сильный западный ветер с метелями, ухудшающими видимость на автодорогах, особенно в степи.

В то же время синоптики проинформировали, что на юге и юго-востоке Казахстана температура воздуха понизится.

Также "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской области. В регионе 16 ноября местами ожидаются низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

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