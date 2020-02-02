На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 1 февраля ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"По-прежнему большая часть территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи, с чем сохраняется погода без осадков, лишь запад республики будет находится в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами гололед.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 17-22, днем порывы 27 метров в секунду, ночью и утром метами туман.

В Актюбинской области ночью в Мугоджарском районе порывы ветра 18 метров в секунду.

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