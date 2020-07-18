Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие три дня

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода ожидается в Казахстане с 18 по 20 июля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", выход южного циклона обусловит неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадением града, при этом температурный фон останется высоким, +30-38 градусов, на юге и западе местами +42 градуса.

Также местами по республике усилится ветер в сопровождении с пыльными бурями.

Ранее сообщалось о том, что синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах страны на 18 и местами на 19 июля.

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