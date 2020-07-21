Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 21-23 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.
Выход Атлантического антициклона вызовет обострение синоптических процессов и небольшое понижение температуры по всему Казахстану. Практически на всей территории страны пройдут дожди с грозами, местами сильные, ожидаются шквал, град", - сообщает РГП "Казгидромет".
Местами сохраняется порывистый ветер, на юге и юго-западе с пыльными бурями.
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