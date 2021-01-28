Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в среду

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 27 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На северную, центральную и восточную часть республики продолжают оказывать влияние атмосферные форнтальные разделы, в связи с чем в этих районах местами пройдет снег. Местами ожидается туман, усиление ветра, на севере и востоке с низовой метелью, на севере и в центре РК - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской облястях местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, ночью в Алматинской области местами ожидается туман, утром и днем в Жамбылской, днем в Алматинской области (в районе Жаланашколя), в Кызылординской - местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается туман, местами в Павлодарской, Карагандинской областях - гололед.





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