Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Север, северо-запад, восток Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, а запад, юг, юго-восток республики под влиянием ложбины Южного циклона, где с прохождением фронтальных разделов ожидается дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По республике ожидаются усиление ветра, на севере, западе, центре туман, на юго-западе пыльная буря, на юге, в горных районах - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман.
Днем на западе, юге, востоке Алматинской области ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, на западе, юге и в горных районах ожидается гроза.
На юге и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 метров в секунду, в горных районах гроза, шквал.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Ночью на востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем ожидается пыльная буря.
Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гололед.
На западе, севере Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду, ночью и утром на юго-западе области туман.
Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на юго-западе Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере, центре Карагандинской области ожидается туман, днем на юго-востоке области гроза.
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-18 метров в секунду.
Утром и днем на юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, временами 25 метров в секунду, на северо-востоке и в горных районах ожидается гроза.