Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Мангистауской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 10 мая на севере Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ночью и утром на западе области - туман. На юге, северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер западный, на юге, северо-востоке, в центре области 17-22, порывы 25 метров в секунду.

Днем 10 мая на юге, западе Акмолинской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, на северо-западе порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

В Нур-Султане 10 мая ожидается во второй половине дня гроза. Днем - пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

10 мая на востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области - гроза, град. Ветер северо-восточный на западе, центре и востоке области, порывы 15-20 метров в секунду.

10 мая ночью на севере, днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, в центре, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

10 мая ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

10 мая в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ночью и утром на севере, в центре, на востоке области гроза, шквал. Сохраняется ветер юго-западный, западный на севере, в центре, на востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью 10 мая на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 10 мая в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, в горных районах - град. На севере области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный на большей части области 17-22, на горных перевалах 25 метров в секунду.

В Шымкенте утром и днем 10 мая ожидается сильный дождь. Гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный, порывы 17-22 метра в секунду.

Днем 10 мая на большей части Павлодарской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

10 мая на западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем 10 мая на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на севере, юге, западе области порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 10 мая на юге, в горных районах, ночью 11 мая на юго-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 10-12 мая на севере, юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 10-12 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 10 мая порывы 23 метра в секунду.