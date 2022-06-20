Какая погода ждет казахстанцев в понедельник

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - На территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пройдут дожди с грозами, на юге и севере страны - сильный дождь, также ожидаются град, шквал. На западе, северо-востоке страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет".

На большей части Акмолинской области ожидается гроза, на севере, западе области град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на западе области - пыльная буря, на западе, востоке, в горных районах - усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Туркестанской области временами ожидаются гроза, шквал, в горных районах град, на западе, севере - пыльная буря, на севере, западе, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, в северной половине усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, юге, в центре Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, на северо-западе области усиление ветра до 18 метров в секунду.

На западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на юго-востоке области - шквал, ночью и утром на западе, юге, севере области - туман, днем на юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на северо-востоке, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем на юге, в центре гроза, шквал, днем на севере области пыльная буря.

На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской области и Алматинской области, на юге, востоке Актюбинской области, на западе Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.