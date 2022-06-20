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Какая погода ждет казахстанцев в понедельник

19.06.2022, 20:15 6491
Какая погода ждет казахстанцев в понедельник
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - На территорию Казахстана по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пройдут дожди с грозами, на юге и севере страны - сильный дождь, также ожидаются град, шквал. На западе, северо-востоке страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
На большей части Акмолинской области ожидается гроза, на севере, западе области град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на западе области - пыльная буря, на западе, востоке, в горных районах - усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области временами ожидаются гроза, шквал, в горных районах град, на западе, севере - пыльная буря, на севере, западе, в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, в северной половине усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, юге, в центре Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, на северо-западе области усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
На западе, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем на юго-востоке области - шквал, ночью и утром на западе, юге, севере области - туман, днем на юго-востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на северо-востоке, в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем на юге, в центре гроза, шквал, днем на севере области пыльная буря. 
 
На юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской области и Алматинской области, на юге, востоке Актюбинской области, на западе Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

новости по теме

Первый контейнерный поезд запустили из Казахстана через Иран в Турцию

19.06.2022, 20:02 7046
Первый контейнерный поезд запустили из Казахстана через Иран в Турцию
Фото: Depositphotos
ТЕГЕРАН. 19 ИЮНЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Ибрахим Раиси приняли участие в онлайн-церемонии запуска первого контейнерного поезда из Казахстана через территорию Ирана в Турцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отправной точкой пилотного грузового поезда стал Павлодар, а спустя несколько дней, проехав через территорию Туркменистана, он прибыл в Тегеран. В ходе церемонии главы государств дали старт дальнейшему следованию поезда в Турцию", - информирует телеграм-канал "Борт №1".

 
Сообщается, что в своей речи глава государсьва выразил благодарность правительствам и железнодорожным властям двух стран за подготовку и практическую реализацию данного проекта. 
 
Организованный компанией АО "KTZ Express" пилотный контейнерный поезд состоит из 48 единиц 20-футовых контейнеров. Протяженность 12-дневного маршрута составляет 6336 километров. 
 
Подчеркивается, что запуск нового транснационального сообщения, не требующего перевалки грузов, будет способствовать диверсификации альтернативных маршрутов и увеличению контейнерного грузопотока по территории Казахстана. 
 
По завершении мероприятия состоялся официальный прием в честь президента Казахстана от имени президента Ирана.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье

19.06.2022, 09:38 14906
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - На Казахстан по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пройдут дожди с грозами. На юго-востоке страны - сильный дождь, также ожидаются град, шквал. На западе, северо-востоке страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе области пыльная буря, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере Кызылординской области ожидаются гроза, усиление ветра в центре области до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, усиление ветра, на юге области порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области днем на юге, западе ожидаются гроза, град, ночью и утром на западе области - туман, днем на западе области усиление ветра, порывы до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Актюбинской, Мангистауской областей ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днём на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем на севере, западе, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге Костанайской, Карагандинской, на севере Жамбылской области ожидается сильная жара. 
 
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской области, Алматинской области, на юге, востоке Актюбинской области, на западе Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области и в центре Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

18.06.2022, 20:38 27036
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 июня ночью на западе, днем на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
19 июня на севере Кызылординской области ожидается днем гроза. Ветер западный, северо-западный, днем в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Утром и днем 19 июня на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере, западе пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте днем 19 июня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 июня на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 июня на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере области 15-20 метров в секунду. Днем на юге области сохраняется сильная жара - 36 градусов. 
 
19 июня на западе Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 19 июня на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду. Днем на юге области ожидается сильная жара - 35 градусов.
 
Днем 19 июня на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 июня днем на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 

Казахстанская девушка-полицейский спасла ребенка в Москве

18.06.2022, 14:57 33176
Фото: Polisia.kz
МОСКВА. 18 ИЮНЯ - Старший криминалист департамента полиции Акмолинской области Зарина Жуманбек в настоящее время проходит обучение на 3-м факультете Академии управления МВД России по специальности "криминалистика и судебно-экспертная деятельность", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
16 мая старший лейтенант полиции Зарина Жуманбек, направляясь после учебы в общежитие, увидела женщину с двумя малолетними детьми, которые переходили трамвайные пути. Порывом ветра с головы одной из девочек сорвало кепку, которая упала на пути. Она побежала назад, чтобы поднять головной убор, не замечая приближающегося трамвая, сообщает Polisia.kz. 
 
Девушка-полицейский выхватила девочку практически из-под колес трамвая и отвела ее в безопасное место. После случившегося Зарина успокоила испугавшегося ребенка и затем передала ее взволнованной маме. 
 
Свидетелями героического поступка девушки стали учащиеся академии, которые тоже находились на трамвайной остановке. Они рассказали о случившемся руководству учебного заведения. 
 

Этот поступок говорит о высочайшем уровне профессионализма, мужестве и четких действиях в экстремальных ситуациях", - подчеркнул один из руководителей Академии управления МВД России Григорий Скрипкин, награждая 14 июня в торжественной обстановке Зарину почетной грамотой учебного заведения.

 

Я не могла поступить иначе. В тот момент я думала лишь о том, как спасти ребенка от беды. Будучи адъюнктом академии, я всегда стремилась с честью и достоинством представлять в другой стране свою Родину - Республику Казахстан. Весь свой накопленный профессиональный багаж знаний я хочу применять во благо нашей страны", - сказала Зарина.

 
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

17.06.2022, 21:23 49636
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 июня ночью на западе, днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
18 июня на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 18 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду.
 
18 июня ночью на востоке, днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юго-западе, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

Днем 18 июня на западе Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем на западе, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 18 июня на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге области сильная жара - 36 градусов.
 
Днем 18, 19 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 18, 19 июня на юге области, в горных районах ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 18 июня на северо-востоке области, в горных районах, 19 июня юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днем 19 июня на севере области ожидается сильная жара - до 38 градусов. 
 
18 июня на северо-западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На юге, востоке, западе области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на юге, востоке, западе области 15-20 метров в секунду.
 
18 июня днем на западе, юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.
 

Аким города планирует запустить школьные автобусы для школ Алматы

17.06.2022, 19:27 54631
Аким города планирует запустить школьные автобусы для школ Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В ходе встречи с жителями Медеуского района аким города Ерболат Досаев рассказал о планах запустить школьные автобусы для городских школ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы на следующий год собираемся запустить программу "Школьные автобусы в Алматы". Мы ведем переговоры и готовим варианты решения. Постараемся быстрее решить эту проблему. И если частные школы будут присоединяться к этой программе, я с удовольствием их приму. Город постарается охватить все школы автобусами, я думаю, это сильно разгрузит улицы. Мы сейчас готовим программу и рассчитаем возможности", - рассказал Ерболат Досаев.

 

Лесники спасли лосенка на берегу Иртыша

17.06.2022, 18:41 55831
Лесники спасли лосенка на берегу Иртыша
Фото: кадр из видео
СЕМЕЙ. 17 ИЮНЯ - 16 июня государственные инспекторы и личный состав лесной пожарной станции Подгороднего лесничества ГЛПР "Семей орманы", возвращавшиеся с тушения пожара, выехали на берег Иртыша в район Святого ключа на поиски лосенка, оставшегося без матери, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Детеныша помогли найти две неравнодушные девушки, которые присматривали за ним, пока ехала лесная охрана. Лесники покормили лосенка и разместили на ночлег, сообщает пресс-служба ГЛПР "Семей орманы".
 
Утром госинспекторы передали лосенка сотрудникам областного детского биологического центра Семея для дальнейшего ухода, поскольку выпускать слабого, испуганного малыша обратно в лес было опасно.
 
 

В Алматы примут новый генплан, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал

17.06.2022, 17:27 54691
В Алматы примут новый генплан, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В ходе встречи с жителями Медеуского района аким города Ерболат Досаев пообещал принять новый генеральный план, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Я вчера был на градостроительном форуме, и наши архитекторы, проектные институты, бюро рассказывали о своих проектах и пожеланиях. Конечно, вопросы аэрации и розы ветров становятся все более важными для города. К сожалению, что уже сделано, трудно поправить, но главное, чтобы мы не делали новых ошибок. Здесь понятно, что мы будем наращивать зеленые рекреационные зоны города и, конечно, умное управление транспортной инфраструктурой. Хорошая инфраструктура позволит снизить автомобильную нагрузку. Это нормально, конечно, когда в мегаполис въезжает много людей, мегаполис создает рабочие места. Однако я буду ждать от депутатов в скором времени большую поддержку вопроса введения стандартов. У нас будет пересмотрен и принят новый генеральный план, где будут выстроены все требования, чтобы город дышал. Надеюсь, город вернет свой прежний статус. Это является одним из самых важных вопросов для меня. Спасибо, что обратили на это внимание", - сказал Ерболат Досаев.

 
Ранее градоначальник сообщил о планах запретить строительство на горных склонах.
 

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