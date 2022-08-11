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В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют дожди

10.08.2022, 08:23 18626
В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют дожди
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, в центре, на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут соправождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и на юго-востоке шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", на севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем ожидается пыльная буря.
 
На большей части Карагандинской области, на юге, востоке, в центре Акмолинской области, на юге Павлодарской области, в горных районах Жамбылской, Алматинской областей ожидается сильный дождь.
 
Днем в Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

10.08.2022, 21:18 5776
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Алматинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 августа на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются временами гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 метра в секунду. 
 
В Алматы временами ожидается гроза.
 
11 августа на севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
11 августа в северной половине Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 августа на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидается град. Ночью и утром на северо-западе, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на северо-западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 11 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара - 37 градусов. 
 
11-12 августа в Атырауской области днем сохраняется сильная жара - 39 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
 
11 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Днем 11 августа на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара - 38 градусов. Ветер юго-восточный, на юге области 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 11 августа ожидаются гроза, днем град.
 
11 августа днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
11 августа днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на большей части области гроза, на востоке, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
11 августа на юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза, ночью туман, днем град. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду. 
 
11 августа на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 августа.
 

Проводник поезда Петропавловск - Алматы перевозил в тамбуре овцу

10.08.2022, 18:52 8701
Проводник поезда Петропавловск - Алматы перевозил в тамбуре овцу
Фото: Кадр видео
АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА -10 августа при сопровождении пассажирского поезда сообщением Петропавловск - Алматы сотрудники полиции в нерабочем тамбуре установили факт провоза домашнего животного, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе разбирательств транспортные полицейские установили 40-летнего проводника вагона. По его словам, домашнее животное он приобрел для разведения, сообщает транспортная полиция в своем Instagram.
 
По данному факту материалы переданы в инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечения к административной ответственности нарушителя.
 
Пассажирский поезд принадлежит ТОО "Турксиб - Астана". Также внесено представление в адрес руководства ТОО и АО "Пассажирские перевозки" о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц.
 
 

Более 12 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода

10.08.2022, 17:31 10496
Более 12 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В январе-июне 2022 году число прибывших в страну составило 7287 человек, число выбывших из страны - 12 344 человека, сальдо миграции составило -5057 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,5%, выбывших - 83,0% от общего числа мигрантов, сообщает пресс-служба Бюро нацстатистики.
 
Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменьшилась на 1,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: Алматы (17691 человек), Нур-Султан (15 753 человека) и Шымкент (1883 человека).
 

В Павлодаре помощницу воспитателя уволили за рукоприкладство

10.08.2022, 16:02 12626
В Павлодаре помощницу воспитателя уволили за рукоприкладство
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 10 АВГУСТА - В одном из детских садов Павлодара уволили помощницу воспитателя, после того как выяснилось, что она ударила одну из воспитанниц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Родителей одной из воспитанниц павлодарского детсада № 4 встревожил синяк, который появился на ноге их дочери. Мама девочки обратилась к администрации учреждения, чтобы узнать, что происходило в младшей группе, сообщает Pavlodarnews.kz
 

При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что воспитанница сама ударилась о край кровати. Однако дальше выявили факт рукоприкладства помощником воспитателя по отношению к воспитаннице младшей группы "Б". Данный случай произошел 9 августа при укладывании детей на дневной сон", - сообщили в областном управлении образования. 

 
Видео с камер появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что женщина несколько раз ударила ребенка, пока укладывала его спать.

 
С исполняющей обязанности руководителя детсада и помощницы воспитателя младшей группы взяли объяснительные. 
 
В управлении уточнили, что с помощницей расторгли трудовой договор. А исполняющая обязанности руководителя детсада получила выговор за ослабленный контроль. 
 
Материалы передали в правоохранительные органы, где продолжат расследование.
 
Напомним, в июле в Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов. 
 
Так, в частных детсадах Нур-Султана выявлено 17 случаев жестокого обращения с детьми и необеспечения их безопасности. 
 
В одном из таких учреждений 2-летняя девочка утонула в ванне. 
 
Вчера премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения до 1 ноября проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций. 
 

Генеральное консульство КНР в Алматы организовало чтение стихов Абая

10.08.2022, 15:15 13946
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - Генеральное консульство КНР в Алматы накануне третьего Дня Абая в Казахстане организовало поэтическое чтение у памятника поэту и писателю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преподаватели китайского языка, студенты, иностранные студенты Казахского национального университета имени аль-Фараби, Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, а также журналисты и другие участники мероприятия совместно прочитали классические произведения, почтили память великого поэта", - сообщили в генконсульстве.

 
Участники мероприятия также возложили цветы к памятнику, а генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй выступила с речью. В ней она отметила, что Абай является гордостью не только казахского народа, но и пользуется большим уважением и почетом во всем мире.
 

Его литературные произведения с глубокой философией, его вера и стремление к науке, истине и справедливости стали драгоценным духовным богатством для всего человечества. У поэта много читателей и в Китае, а в Пекине установлен памятник Абаю. Общее восхищение поэтом сделало тему Абая важным культурным мостом, помогающим китайскому и казахскому народам углубить взаимопонимание и передавать из поколения в поколение традиционную дружбу. Надеемся, что данное мероприятие будет способствовать дальнейшему знакомству, дружественному сближению и укреплению духовной связи между двумя народами", - заявила Цзян Вэй.

На мероприятии молодые дипломаты генконсульства, преподаватели китайского языка, студенты, иностранные студенты и журналисты исполнили на домбре, спели и прочитали заслужившие всеобщее признание классические произведения великого Абая: "Сағаттың шықылдағы емес ермек", "Көзімнің қарасы" и "Желсіз тунде жарық ай". 

Напомним, сегодня казахстанцы отмечают 177-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева.
 

В Казахстане нет случаев инфицирования вирусом "Ланъя"

10.08.2022, 11:28 18051
В Казахстане нет случаев инфицирования вирусом "Ланъя"
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане не зарегистрировано случаев инфицирования вирусом "Ланъя", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным МВК по нераспространению COVID-19 , впервые вирус "Ланъя" обнаружили четыре года назад в результате геномного исследования. 
 
В дальнейшем за два года тот же вирус обнаружили еще у 35 человек в двух провинциях Китая. У заболевших наблюдались следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, миалгия, тошнота, головная боль, отсутствие аппетита. 
 
Сообщается, что это зоонозная инфекция, то есть люди заражаются вирусом от больных животных. 
 
Антитела к вирусу были выявлены у домашних питомцев - коз и собак. В дикой природе вирус обнаружен у землероек.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни

10.08.2022, 11:17 18641
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Отрог северо-западного антициклона будет оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода", - информирует РГП "Казгидромет". 

 
Северная, центральная, восточная и южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер. 
 
Основной фон температуры воздуха днем: на западе составит +30 - +38 градусов, на северо-западе +23 - +35 градусов, на севере +20 - +28 градусов, в центре +23 - +33 градусов, на востоке +18 - +28 градусов, на юге, юго-востоке страны в пределах +23 - +35 градусов, в горных районах +13 - +20 градусов.
 

День Абая отмечают в Казахстане

10.08.2022, 09:51 20296
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Казахстанцы отмечают 177-летие великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новый праздник появился два года назад. С тех пор официально 10 августа объявили Днем Абая. Дата хоть и внесена в официальный перечень праздников, но не является выходным днем, сообщает "Хабар 24". 
 
Сегодня во многих регионах Казахстана проводятся творческие встречи и конкурсы чтецов, где и распространяется наследие великого классика. 
 
В столице в день рождения поэта пройдет литературно-музыкальный вечер "Абай тагылымы" в Национальной академической библиотеке. 
 
В Алматы организована передвижная выставка, где будут представлены ценные экспонаты, рассказывающие о жизни и творчестве Абая. Выставка будет работать две недели. 
 
Праздничная программа организована и на родине поэта в Семее. В музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых проведут вернисаж, посвященный Абаю Кунанбаеву.

 

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