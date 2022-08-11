В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют дожди

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, в центре, на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут соправождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и на юго-востоке шквалом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным РГП "Казгидромет", на севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем ожидается пыльная буря.

На большей части Карагандинской области, на юге, востоке, в центре Акмолинской области, на юге Павлодарской области, в горных районах Жамбылской, Алматинской областей ожидается сильный дождь.

Днем в Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской области, на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, на юге, востоке Туркестанской области, на севере Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.