Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Жетысуской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской, Улытауской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 ноября в Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки. На севере, в горных и предгорных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

26 ноября днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На севере, юге и в горных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке, юге и в горных районах области порывы 18-23 метра в секунду.

В Алматы 26 ноября ночью и утром ожидается туман.

26 ноября в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в центре, на востоке, западе области 15-20 метров в секунду.

26 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах, 27-28 ноября на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, в горных районах порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте 26 ноября ночью и утром ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем 26 ноября, сутки 27-28 ноября порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября на западе, юге Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.

26 ноября на юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября на северо-западе Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября ночью на большей части Абайской области ожидается снег, на востоке, юге области сильный снег, метель. Ветер северо-западный, на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

26 ноября на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер западный, северо-западный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

26 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью 26 ноября на юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду.

26-27 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

26 ноября ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

26 ноября на севере, юге Костанайской области ожидается туман.