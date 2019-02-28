Москва. 5 декабря. Kazakhstan Today - Аэропорты России получили новые имена по итогам конкурса "Великие имена России", передает Kazakhstan Today.





Россияне выбрали имена для 42 аэропортов страны в рамках проекта "Великие имена России", еще для трех аэропортов проведут дополнительный этап голосования. Итоги голосования во вторник были озвучены в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".





Согласно результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево будет называться в честь поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово - в честь ученого Михаила Ломоносова. По имени для столичного аэропорта Внуково и аэропорта города Пензы решение о проведении второго тура или утверждении результатов голосования будет принято через пару дней. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также будет ожидать итогов второго этапа голосования, пишет ТАСС





В честь Петра I будет переименован аэропорт Воронежа, калининградский аэропорт будет назван именем императрицы Елизаветы Петровны, аэропорт Краснодара будет носить имя Екатерины II Великой. В Мурманске аэропорту будет присвоено имя императора Николая II.





Аэропорт в Казани получит имя татарского народного поэта Габдуллы Тукая. Также именем поэта будет назван аэропорт Уфы - в честь Мустая Карима. Аэропорт Симферополя будет назван именем художника Ивана Айвазовского. В Магадане победу одержало имя артиста Владимира Высоцкого, а имя прославленного певца Дмитрия Хворостовского будет увековечено в названии аэропорта Красноярска.





Омский аэропорт получит имя Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, аэропорт Новосибирска будет именоваться в честь летчика-аса Александра Покрышкина, аэропорт Волгограда будет называться именем летчика Алексея Маресьева.





В числе прочих победители голосования определились для аэропортов Хабаровска (адмирал Геннадий Невельской), Челябинска (физик Игорь Курчатов), Южно-Сахалинска (писатель Антон Чехов), Якутска (писатель Платон Ойунский), Владивостока (географ Владимир Арсеньев), Екатеринбурга (промышленник Акинфий Демидов), Калуга (ученый Константин Циолковский), Сочи (летчик-космонавт Виталий Севастьянов), Ставрополя (полководец Александр Суворов), Тюмени (ученый Дмитрий Менделеев), Пскова (княгиня Ольга) и Самары (авиаконструктор Сергей Королев).





Вторые туры конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России" пройдут в нескольких регионах с 10 до 21 декабря. Согласно представленным данным, дополнительные имена для трех аэропортов определятся после второго этапа голосования.





В частности, имена адмирала Николая Кузнецова, писателя Федора Абрамова и исследователя Ивана Папанина будут предложены во втором туре голосования для аэропорта Архангельска, в Нижневартовске имя для аэропорта будут выбирать среди кандидатур военного летчика Николая Архангельского, государственного деятеля Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко. В Санкт-Петербурге будут выбирать из имен полководца Александра Невского, писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства