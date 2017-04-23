Ахметов раскритиковал работу общественного транспорта в Семее

Усть-Каменогорск. 22 апреля. Kazakhstan Today - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов подверг резкой критике работу общественного транспорта в Семее. Во время своего визита в город он посетил ряд социальных объектов и проехался в качестве пассажира в одном из автобусов.

Поездкой глава региона остался недоволен: автобусы грязные, а у водителей нет четкого графика движения. Напомним, ранее перевозчики жаловались на разбитые дороги и низкий тариф. На встрече с депутатами и руководителями автопарков аким отметил, что на ремонт улиц в этом году выделят рекордную сумму - свыше 2 миллиардов тенге, передает Kazakhstan Today.

"Я не случайно у вас спросил, кто из вас ездит на автобусе. Таковых не нашлось. Это правильно. Поэтому вы плохо знаете, как организована работа общественного транспорта. В автобусе, в котором я имел честь ехать вместе со своими партнерами и коллегами, выхлопная труба внутри автобуса. Это нормально? Это не нормально! В другом автобусе вместо стекла кусок жести. Вынесите на сессию маслихата этот вопрос и давайте ответьте своей работой на доверие граждан города Семей", - цитирует Ахметова портал 24.kz .

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