Аким Алматы поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавший от пожара многоквартирный дом в Кокжиеке

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил соответствующим службам города в кратчайшие сроки произвести восстановительные работы после пожара в многоквартирном доме в микрорайоне Кокжиек, а также оказать необходимую помощь во временном размещении и обеспечении сохранности вещей жильцов дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате, силами службы спасения города и акимата Жетысуского района в школе №177 создан штаб, где организованы спальные места и обеспечено питание.

На данный момент дом законсервирован, отключены электроэнергия, газ и другие коммуникации. Полицией обеспечено оцепление дома.

"С завтрашнего дня начнется комиссионное обследование для установления масштаба последствий пожара. Восстановление дома будет возможным после установления причин пожара по результатам соответствующих пожарно-технических экспертиз", - отметили в акимате Алматы.

Пожарные эвакуировали людей, параллельно подавая стволы на тушение пожара. По информации ДЧС, из запертой квартиры спасено двое детей. Из дома эвакуировано 300 человек, из них 52 ребенка.

"Как выяснилось, произошло горение балконов и квартир с последующим переходом на мансардный этаж и кровлю. Мансардный этаж полностью выполнен из горючих материалов, и, дойдя до него, огонь по пустотам, по горючим утеплителям получил мгновенное распространение по всей площади", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован в 17.44 и ликвидирован в 18.06. Площадь пожара составила 1180 квадратных метров.

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