Аким Алматы поздравил жительниц города с Международным женским днем

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе торжественного собрания во Дворце Республики поздравил женщин мегаполиса с Международным женским днем, передает Kazakhstan Today.

По словам акима, сегодня почти треть руководителей в малом и среднем бизнесе - женщины. Пятая часть маслихата и Общественного совета также представлена представительницами прекрасной половины человечества. Больше половины государственных служащих составляют женщины, а образование и здравоохранение и вовсе держатся преимущественно на их хрупких плечах.

"Наши женщины всегда следовали традициям, являясь в первую очередь матерями, сохраняя мир и покой в семье. Слова Елбасы о том, что "Если в каждой семье будет гореть материнская любовь, то вся страна будет озарена светом согласия и процветания", яркое подтверждение того, что ничто не способно затмить всеобъемлющую силу материнства. Но, как говорила Маргарет Тэтчер, "дом должен быть центром, но не границей мира женщины". И современные женщины тому яркое доказательство. Сегодня Алматы - это город, где женщина может учиться, созидать, создавать семью и воспитывать детей, а также быть успешной и самодостаточной. И мы всегда будем стремиться к тому, чтобы сохранить и развить эти ценности", - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Напомним, в рамках исполнения поручений главы государства по поддержке малообеспеченных и многодетных семей в Алматы стартовала городская программа "Бакытты отбасы", которая включает 13 конкретных мер по 7 направлениям. Среди них льготная жилищная ипотека, переобучение и трудоустройство, стипендии и бесплатные детские сады, а также повышение единовременных выплат из местного бюджета.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства