Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В 2017 году в Астане введут в эксплуатацию три детских сада, сообщил аким Астаны Асет Исекешев в ходе отчетной встречи с населением.

По данным акимата, в этом году будет осуществлена реализация ввода трех садов на 720 мест в рамках ГЧП (совместно с нацкомпаниями АО "KEGOC", "Казатомпром", "Самрук-Энерго"), сдача двух государственных садов на 480 мест (Иманова - Радищева, Сарайшык - Жумабаева), начато строительство шести детских садов на 1680 мест в рамках ГЧП, размещение государственного образовательного заказа на 3306 мест в новых 30 частных садах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким, с января 2017 года ведется работа по внедрению системы автоматической выдачи направлений в дошкольные организации и в пилотном режиме начата выдача направлений в частные детские сады, где размещен государственный образовательный заказ. Услугу родители могут получить в подсистеме www.e.astana.kz. с использованием электронной цифровой подписи.

"Для решения вопросов большой очередности и дефицита мест в дошкольных учреждениях активно будет развиваться система частных детских садов. С учетом этого до 2020 года посредством механизма ГЧП будет открыто 138 новых частных детских садов, что позволит охватить всех детей", - сказал Асет Исекешев.

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