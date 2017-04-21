Петропавловск. 20 апреля. Kazakhstan Today - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов опроверг слухи о непригодности к употреблению водопроводной воды в Петропавловске.
Аким пообещал, что провокаторы, которые распространяют эти слухи по соцсетям и мессенджерам, будут найдены и наказаны, передает Kazakhstan Today.
Как пишет портал Петропавловск.kz, в родительских и других чатах в WhatsApp молниеносно распространились слухи о затоплении насосных станций горводоканала и загрязнении воды канализационными стоками. В сообщениях говорилось, что вода в Петропавловске не пригодна для питья без кипячения
"Все слухи, что нет запаса воды и в водопроводной воде есть примеси из канализации - это провокации. Я хочу официально заявить, что мы готовы к приему воды в Петропавловске, она придет через 3-4 дня, и к любому развитию событий. Даже если вода подберется к насосным станциям "Кызылжар су". Сейчас мы проводим соответствующую работу по укреплению сооружений. Сделаем все, чтобы не допустить этой ситуации. Станцию "Кызылжар су" укрепляем. Мы не допустим, чтобы в воду попали загрязняющие вещества. На всякий случай делаем запас воды, имеющейся в распоряжении техники и водовозов хватит, чтобы обеспечить запас воды для Петропавловска на 3-4 дня. Также есть источники за пределами областного центра, которые смогут нас обеспечить чистой питьевой водой. Поэтому паники здесь не должно быть. Те вбросы по соцсетям, которые есть - это провокации. Я официально заявляю, что вода нормальная и пригодна для питья, никаких вредных примесей в ней нет. Более того, мы найдем провокаторов, которые пытаются заработать очки на той ситуации, которая, возможно, будет складываться", - сказал аким.
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