Акимат Алматы предупредил горожан о продолжительном снегопаде

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматы предупредил горожан о снегопаде и попросил не оставлять автомашины на обочинах дорог.

"По прогнозу "Казгидромета", с ночи 23 до полудня 24 января ожидаются осадки в виде снега. В ночное и утреннее время на дорогах будет работать снегоуборочная техника, в связи с чем возможно затруднение дорожного движения. Просим жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и, по возможности, не оставлять личный автотранспорт на обочинах дорог", - говорится в сообщении акимата города, передает Kazakhstan Today.

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