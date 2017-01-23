Акимат Алматы предупредил горожан о продолжительном снегопаде

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Акимат Алматы предупредил горожан о продолжительном снегопаде23.01.2017
Общество  11:00

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматы предупредил горожан о снегопаде и попросил не оставлять автомашины на обочинах дорог.

"По прогнозу "Казгидромета", с ночи 23 до полудня 24 января ожидаются осадки в виде снега. В ночное и утреннее время на дорогах будет работать снегоуборочная техника, в связи с чем возможно затруднение дорожного движения. Просим жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и, по возможности, не оставлять личный автотранспорт на обочинах дорог", - говорится в сообщении акимата города, передает Kazakhstan Today.
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