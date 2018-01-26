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Акимы двух районов сменились в Северо-Казахстанской области25.01.2018
Общество  15:20

Петропавловск. 25 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области сменились акимы двух районов, передает Kazakhstan Today


По согласованию с администрацией президента РК и с согласия депутатов маслихата района имени Габита Мусрепова, распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, акимом района имени Габита Мусрепова назначен Булат Жумабеков, сообщили в пресс-службе акима СКО.

До назначения Жумабеков работал акимом Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Также по согласованию с администрацией президента РК и с согласия депутатов районного маслихата Тайыншинского района, распоряжением акима СКО Кумара Аксакалова, акимом Тайыншинского района назначен Владимир Дудов.

До назначения Дудов работал акимом района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
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