Акмолинцы стали победителями в республиканском конкурсе "Рухани казына"

Кокшетау. 11 октября. Kazakhstan Today - Акмолинцы заняли призовые места в четырех номинациях в ежегодном республиканском конкурсе "Рухани казына" среди организаций и работников культуры, искусства и библиотек, передает Kazakhstan Today.

В управлении внутренней политики региона подчеркнули, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране конкурс прошел в формате онлайн. Согласно положению, лучшие работы, прошедшие областной этап, высылаются для участия в республиканском туре. Заявку от региона на участие в республиканском этапе направили 8 организации и 14 работников. Всего на участие в республиканском конкурсе было подано 259 заявок.

По итогам лучшим сайтом в республике признан сайт Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени Магжана Жумабаева, лучшим музеем областного значения стал историко-краеведческий музей, среди работников культуры признаны лучшими народный семейный ансамбль Кусаиновых из Коргалжынского района и библиотекарь центральной районной больницы Айнур Кайдаулова.

К слову, первый отборочный тур в регионах прошел до 14 сентября. Церемония награждения состоялась 7 октября. Каждой номинации победившему коллективу вручили миллион тенге, победителю - 500 тыс. тенге.

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