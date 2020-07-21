Акционеры Qaz Carbon и YDD Corporation передали больницам Карагандинской области необходимые аппараты и медикаменты

Караганда. 20 июля. Kazakhstan Today - Ерлан Нигматулин и Давид Кемертелидзе передали больницам Карагандинской области необходимые аппараты и медикаменты, передает Kazakhstan Today.

Акционеры заводов Qaz Carbon и YDD Corporation за счёт собственных средств закупили в Турции жизненно важное медицинское оборудование и лекарственные препараты для карагандинских медицинских учреждений.

В частности, Ерлан Нигматулин вместе со своим партнёром из Грузии Давидом Кемертелидзе доставил и передали в больницы 100 кислородных концентраторов турецкого производства", - рассказали в акимате Карагандинской области.

Отмечается, что это аппараты нового поколения, которыми Турция сегодня обеспечивает всю Европу.

Кроме того, закуплены пульсоксиметры и препарат "Эноксапарин" для лечения больных коронавирусом. Это лекарственное средство - антикоагулянт прямого действия, настоящее спасение для больных COVID-19. Этот препарат разжижает кровь и предотвращает образование тромбов, которые являются одной из причин летальных исходов при коронавирусе.

Я думаю, что в это нелёгкое время бизнес должен стать надёжным плечом государству. Поэтому мы считаем своим долгом оказать помощь врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Я желаю, чтобы все мы побыстрее прошли этот период и вернулись к обычной жизни", - сказал Ерлан Нигматулин.

Иностранный инвестор Давид Кемертелидзе подчеркнул, какая колоссальная нагрузка легла на врачей.

Я, как человек и инвестор, не мог остаться в стороне, и от всего сердца хочу внести свой вклад в общую борьбу с пандемией COVID-19 в Казахстане. Надеюсь, что наша поддержка и помощь положительно отразятся на выздоровлении казахстанцев и народ Казахстана достойно преодолеет этот период", - сказал Кемертелидзе.

Благодаря этой помощи, больницы Карагандинской области смогут проводить больше реанимационных мероприятий, а также качественно диагностировать и лечить заболевания органов дыхания. Это даст возможность медикам Карагандинской области оказывать своевременную помощь ещё большему количеству больных, а пациентам - получить необходимое лечение в срок.

Напомним, в марте 2020 года акционеры Карагандинского ферросплавного завода YDD Corporation Ерлан Нигматулин, Давид Кемертелидзе и Жармухамед Аппаз выделили 100 миллионов тенге в областной фонд, созданный для поддержки действий государства в условиях чрезвычайного положения.

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