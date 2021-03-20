Антикор усиливает роль гражданского общества в противодействии коррупции

ТАЛДЫКОРГАН. 18 МАРТА - Руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области Ернар Макажанов рассказал о роли гражданского общества в противодействии коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня коррупция представляется сложным и многогранным явлением, которое возникает по разным причинам и принимает различные формы в нескольких контекстах. Долгое время считалось, что коррупция является проблемой культурного, нравственного и исторического характера, но сегодня наряду с этим она рассматривается как политическая, институциональная проблема, которая требует активного участия, как самих государственных органов, так и граждан", - рассказал Ернар Макажанов.

Он отметил, что основные направления казахстанской антикоррупционной политики, а также этапы ее реализации, находят свое отражение в Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы. В ней, по его словам, содержится комплекс антикоррупционных мер организационного, правового, информационного характера, а ее целью является повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы "нулевой" терпимости к любым проявлениям коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции.

В ее преамбуле сказано, что целевыми индикаторами, применяемыми в Стратегии, являются: качество государственных услуг; доверие общества институтам государственной власти; уровень правовой культуры населения; повышение авторитета страны в международном сообществе и улучшение соответствующих международных рейтингов, в том числе рейтинга Казахстана в Индексе восприятия коррупции "Transparency International"", - пояснил глава департамента антикоррупционного ведомства.

Исходя из этого, уточняет он, следует, что "в противодействии коррупции активное участие гражданского сектора является одним из немаловажных элементов успешной и эффективной антикоррупционной политики".

В этом аспекте, в последние годы казахстанское законодательство, регулирующее деятельность гражданского сектора, претерпевает серьезные изменения. Институты гражданского общества, участвующие в процессе противодействия коррупции, сегодня выходят на первостепенную роль, что также отражается в выступлениях и ежегодных посланиях главы государства К. Токаева", - считает Макажанов.

Он отметил, что на сегодняшний день взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами в вопросах противодействия коррупции возникает из совместной деятельности этих субъектов антикоррупционной политики на взаимовыгодных условиях посредством:

- участия представителей институтов гражданского общества в работе специализированных совещательных или экспертных антикоррупционных органах;

- антикоррупционной экспертизы, мониторинга нормативно-правовых актов и их проектов, антикоррупционного образования, пропаганды и т.д.;

- совместного участия в контроле за ходом и результатами реализации антикоррупционной стратегии, в том числе мониторинг доступности информации государственных органов, мониторинг планирования и расходования бюджетных средств;

- обмена информацией о состоянии коррупции и о результативности мер противодействия ей.

Учитывая это, Антикоррупционная служба, на сегодняшний день, являясь уполномоченным органом по противодействию коррупции и, находящийся подотчетным исключительно президенту в рамках осуществления своей деятельности основным приоритетом ставит упор на активное сотрудничество и взаимодействие с гражданским сектором, в том числе с представителями СМИ", - заявил руководитель ведомства.

Так, по его словам, в Антикоррупционной службе сегодня имеются различные площадки, которые объединяют представителей гражданского сектора для осуществления общественного контроля за реализацией антикоррупционной политики. Среди которых: Специальные мониторинговые группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии, Информационно-просветительские штабы, проектные офисы "Адалдык аланы", "которые объединили активных граждан с высокой гражданской позицией и четкими взглядами на реализацию антикоррупционной политики".

Наряду с этим, отмечает Макажанов, Антикоррупционная служба активно проводит работу со средствами массовой информации. "Поскольку, средства массовой информации не только способствуют повышению информированности общественности, но и проводят расследование и сообщают о случаях коррупции. На сегодняшний день, эффективные медиа являются одним из важнейших элементов противодействия коррупции, потому что журналисты имеют "огромный стимул, чтобы расследовать и раскрывать случаи коррупционных правонарушений".

Сегодня только комплексная и системная работа уполномоченного органа по противодействию коррупции, государственных органов и гражданского сектора позволит достичь эффективных результатов в реализации антикоррупционной политики", - заключил глава антикоррупционного ведомства.

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