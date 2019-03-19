Антитеррористические учения пройдут во вторник на территории КМУ в Алматы

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Антитеррористические учения пройдут во вторник на территории Казахского медицинского университета имени Асфендиярова в Алматы, передает Kazakhstan Today.

19 марта текущего года на территории Казахского медицинского университета имени Асфендиярова (проспект Толе би, 94) будет проводиться плановое антитеррористическое учебное мероприятие", - сообщили в Алматинском городском оперативном штабе (АГОШ) по борьбе с терроризмом.

Учения проводятся с целью отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

Также в АГОШ проинформировали, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи граждан призвали соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений. Согласно статье 443 КоАП РК, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

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