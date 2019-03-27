Астанчанин без причины проколол колеса семи автомобилей

Астана. 19 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудниками столичной полиции задержан 22-летний парень, подозреваемый в проколе колес автомобилей, припаркованных во дворе дома, передает Kazakhstan Today.





При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего парня, который повредил (проколол колеса) автомашины во дворе дома. Сотрудники отдела криминальной полиции управления полиции района Алматы по камерам видеонаблюдения установили приметы подозреваемого и маршрут его передвижения.





Как выяснилось, задержанный, после употребления спиртных напитков у своего знакомого, шел домой и, проходя через двор жилого дома, без причины начал прокалывать ножом колеса автомашин, припаркованных на парковке и вдоль дороги. В общей сложности задержанный повредил шины семи автомашин. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". Проверяется причастность задержанного к другим ранее совершенным правонарушениям", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Астаны.





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