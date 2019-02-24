Бесплатный wi-fi в аэропорту Алматы стал доступен и обладателям СИМ-карт зарубежных сотовых операторов

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Воспользоваться бесплатным wi-fi в аэропорту Алматы теперь можно и через СИМ-карты зарубежных сотовых операторов, передает Kazakhstan Today.

Во время анкетирования в Международном аэропорту Алматы пассажиры, прежде всего иностранные, часто высказывали нарекания по поводу бесплатного Интернета в терминале - через СИМ-карты зарубежных сотовых операторов подключиться к wi-fi было невозможно. Сегодня эта проблема решена. Компания-провайдер KazTransCom завершила технические работы и тестирование сети, и теперь в аэропорту Алматы бесплатный wi-fi доступен на территории терминала абсолютно всем, вне зависимости от сотового оператора", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Для подключения следует выбрать сеть AIRPORT_Almaty, ввести номер мобильного телефона и подключиться к wi-fi через код из полученного СМС-сообщения. Для повторного подключения (если вы, к примеру, вернулись в аэропорт спустя время) нужно "забыть" ранее зарегистрированную сеть и подсоединиться к ней вновь по той же схеме.

Как пояснили в пресс-службе, анкетирование пассажиров на внутренних и международных вылетах аэропорта Алматы было запущено несколько месяцев назад. Оно включает вопросы от чистоты территории аэропорта и туалетных комнат до наличия игровой зоны для детей и скорости обслуживания на регистрации. Также респондентов просят оценить вежливость и компетентность персонала, поделиться мнением о точках общепита, магазинах и обменных пунктах, уровне обслуживания в них.

Анализ результатов опроса позволяет нам оперативно и качественно решать вопросы, которые сделают пребывание в аэропорту Алматы комфортным и приятным", - резюмировали в учреждении.

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